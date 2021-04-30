МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Сумма наличных на руках у населения и в кассах предприятий в первом квартале этого года сократилась на 0,7% и составила 13,3 триллиона рублей, следует из материалов Банка России. Треть россиян снимает деньги с кредитных карт

В прошлом году в этот же период она, напротив, выросла — на 5,2%. Особенно же резкий рост наличных в обращении пришелся на начало пандемии коронавируса (на март 2020 года) когда сумма наличных в обращении в РФ выросла на 6,9%.

"Этот рост был связан с "набегом на банки" из-за обрушения рубля и страха населения перед эпидемией, а также из-за сообщения о введении налога на вклады", — пояснил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

По мнению эксперта, резкий рост наличных в обращении создал денежный навес, оказывающий мощное инфляционное давление. Однако из-за снижения реальных располагаемых доходов населения рост наличных в обращении прекратился, что создает предпосылки и для снижения инфляции.

Сам регулятор не ожидает, что в текущем году произойдет тот же всплеск спроса на наличные, который в прошлом году имел место из-за коронавируса. Избыточный спрос на наличные деньги в прошлом году ЦБ оценивает на уровне свыше 2 триллионов рублей и ожидает, что в 2021–2022 годах произойдет постепенный возврат в банки части избытка наличных денег, сформировавшегося в условиях пандемических ограничений.

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