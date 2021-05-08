МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Один из способов обезопасить накопления от интернет-мошенников – регулярно перевыпускать карту, рассказала в эфире радио Sputnik финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина. Россиянам объяснили, зачем мошенники спрашивают о наличии карт в банках

По ее словам, следует держать деньги, например, на двух разных картах, одну из которых использовать для онлайн-расчетов.

"Если человек боится, можно блокировать карту каждый год. Карта выпускается на два-три года, ее можно бесплатно перевыпускать, так меняются данные карты, иногда сам номер. Даже если карта попала в какие-то базы или вы ее где-то "засветили", просто перевыпустите ее. Если с одной картой произошло что-то похожее на мошенничество, должна быть страховка в виде другой карты", – пояснила Никитина.

Также надежно сохранить средства поможет сберегательный счет, куда можно ежемесячно направлять часть финансов, хотя бы небольшую сумму. Если будет попытка снятия денег с карты, сберегательный счет не будет затронут.

Еще один универсальный способ хранения средств – финансовый резерв в том банке, куда проще и ближе дойти ногами, его открыть можно и онлайн. "Главное, чтобы доступ был оперативный, лучше открывать там, где у вас уже есть карта. Открывать на небольшой срок, желательно на полгода-год максимум, чтобы ликвидность была чуть повыше", — посоветовала эксперт.

По ее словам, можно иногда открыть два депозита. Например, один на год, второй на полтора — в этом случае каждые полгода будет возможность снять деньги, чтобы была более выгодная процентная ставка и у человека в зоне доступа были средства.

По мере их накопления можно задуматься, куда их дальше вкладывать.

"Это может быть фондовый рынок. Плюсы в том, что маленький порог входа, минусы в том, что он очень волатилен, ходит вверх-вниз. Лучше вкладывать небольшими суммами регулярно, закладывать большой период времени. Фондовый рынок может быть доходен, но будьте готовы в один момент потерять до 30% накоплений. Если человек не готов к фондовому рынку, в качестве фундамента лучше начать с облигаций, подкопить и потом инвестировать более агрессивно, покупая, например, акции", – посоветовала Никитина.

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Россиянам объяснили, зачем мошенники спрашивают о наличии карт в банках