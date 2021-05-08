МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Российские банки начали постепенно повышать ставки по всем видам кредитов, в том числе — по ипотеке. Это произошло в результате ужесточения денежно-кредитной политики Банка России: регулятор уже дважды в текущем 2021 году повышал ключевую ставку из-за повышенных темпов инфляции.

Как рассказали "Российской газете" представители трех рейтинговых агентств, помимо роста ключевой ставки с 4,25% до 5% годовых, на банковские ставки оказывают влияние и другие факторы.

В частности, вице-президент — старший кредитный специалист рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова прогнозирует, что ставки по потребительским кредитам более заметно развернутся вверх (и это уже происходит), чем ставки по ипотеке.

"Во-первых, необеспеченные потребительские кредиты более рискованы для банков. Во-вторых, ставки по ним в принципе существенно выше, и условия гибче, что оставляет банкам возможность для маневра", — отметила она.

Если говорить о жилищных кредитах, то здесь наблюдается все более жесткая борьба за платежеспособных клиентов: основная часть таких клиентов ипотеку уже получила. Поэтому на этом направлении стоит ожидать, что кредитные организации будут снижать требования к ипотечным заемщикам, чем существенно поднимут ипотечные ставки в ближайшие месяцы.

"Таким образом, можно ожидать, что средние ставки по потребительским кредитам поднимутся в ближайшие месяцы на 1-1,5 процентных пункта, даже обгоняя ключевую ставку, как бы предвосхищая ее будущие поступательные движения вверх. А вот повышение ставок по ипотечным кредитам будет более умеренным, что, впрочем, вряд ли позволит разогнать темпы роста ипотечного портфеля в целом по сектору до уровня свыше 20% за год", прояснила она.

В этом году темпы роста ипотеки замедлятся примерно до 15%, считает эксперт.

При этом ожидается ускорение роста портфеля потребительских кредитов.

В свою очередь младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Анатолий Перфильев добавляет, что рост ставки ЦБ предполагает увеличение стоимости кредитования. Банки будут реагировать соразмерным повышением процентных ставок по кредитным продуктам для сохранения процентной маржи. "Не стоит ожидать резкого роста, поскольку банкам необходимо поддерживать спрос на кредиты в условиях изменения рыночной конъюнктуры и снижения реальных доходов населения", — отметил он.

"Ставки по кредитам населению также будут незначительно повышаться в ответ на рост ключевой ставки, но вряд ли это скажется на темпах роста кредитования населения, поскольку ограничителем тут выступает уже и так достаточно существенно выросшая за последний год закредитованность граждан, которая является предметом беспокойства Банка России", — подытожил старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.