МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Жители России за март текущего года взяли рекордное за всю историю количество микрозаймов. Это 2,35 миллиона кредитов, пишет РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс". Эксперты рассказали, как изменятся ставки по кредитам этим летом

Итак, количество выданных в начале весны займов выросло на 17,1% в месячном выражении и на 30,6% — в годовом выражении.

Средняя сумма одного кредита "до зарплаты" — 13,1 тысячи рублей. Эта цифра фигурирует третий месяц подряд.

В то же время, общий объем выдач вырос за март и впервые достиг отметки в 31 миллиард рублей.

Гендиректор бюро Олег Лагуткин заявил в беседе с агентством, что рост объемов выдачи займов в первую очередь связан с активностью микрофинансовых компаний (МФО). В том числе — в части кросс-продаж.

Результатом этого стал рост объема портфеля микрозаймов в России по итогам марта на 2,3% — до 178,7 миллиарда рублей.

Число активных ссуд за этот период в данном сегменте выросло на 5,3% — до 13,9 миллиона единиц.

Что касается просрочки, то в марте число просроченных микрозаймов выросло на 1,8% и составило 5,4 миллиона единиц. Их объем вырос на 5,3% и составил 61 миллиард рублей.