МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Жители России за март текущего года взяли рекордное за всю историю количество микрозаймов. Это 2,35 миллиона кредитов, пишет РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс".
Итак, количество выданных в начале весны займов выросло на 17,1% в месячном выражении и на 30,6% — в годовом выражении.
Средняя сумма одного кредита "до зарплаты" — 13,1 тысячи рублей. Эта цифра фигурирует третий месяц подряд.
В то же время, общий объем выдач вырос за март и впервые достиг отметки в 31 миллиард рублей.
Гендиректор бюро Олег Лагуткин заявил в беседе с агентством, что рост объемов выдачи займов в первую очередь связан с активностью микрофинансовых компаний (МФО). В том числе — в части кросс-продаж.
Результатом этого стал рост объема портфеля микрозаймов в России по итогам марта на 2,3% — до 178,7 миллиарда рублей.
Число активных ссуд за этот период в данном сегменте выросло на 5,3% — до 13,9 миллиона единиц.
Что касается просрочки, то в марте число просроченных микрозаймов выросло на 1,8% и составило 5,4 миллиона единиц. Их объем вырос на 5,3% и составил 61 миллиард рублей.
https://1prime.ru/finance/20210508/833622362.html