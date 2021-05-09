МОСКВА, 9 мая – ПРАЙМ. Если заемщик не справляется с обслуживанием кредита, то по закону у него могут, в числе прочего, изымать часть пенсий в счет погашения, рассказала "АиФ" адвокат Светлана Бурцева. Как у россиян выманивают деньги дешевыми кредитами

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), два года назад граждане в возрасте от 60 до 65 лет в среднем одалживали в банках 136,3 тысячи рублей, а граждане старше 65 лет — 99,7 тысячи. Банки дают пенсионерам в долг, поскольку у них есть гарантированный ежемесячный источник дохода, а если они умирают, то их долги, в пределах переходящего имущества, наследуют родственники.

В то же время, по данным Федеральной службы судебных приставов, в России насчитывается 1,3 миллиона пенсионеров, не справившихся с кредитной нагрузкой и попавших в базу приставов.

Банк в этом случае обращается в коллекторское агентство или в суд. Когда суд принимает решение о взыскании, приставы могут наложить арест на имущество — на недвижимость, ценные бумаги, денежные счета в любой валюте, в том числе пенсионный доход. Москалькова предложила не лишать людей жилья из-за долгов

"Взыскание производится по исполнительному листу судебным приставом, который может наложить арест на имущество пенсионера, банковские счета, а также взыскивать 50% денежных средств из пенсионных выплат в счет погашения кредита", — объяснила Бурцева.

В свою очередь, адвокат Московской коллегии адвокатов Надежда Попова предупреждает, что приставы могут наложить арест более чем на половину пенсии. Увеличение взыскания до 70% законно тогда, когда речь идет о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, а также лицам, понесшим ущерб в результате кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением.

В то же время размер взыскания может быть и меньше 50% от пенсии. Для этого пенсионерам нужно обратиться в ФССП с заявлением, где нужно написать о сложной жизненной ситуации и отсутствии иных источников доходов. Также там следует прописать размер всех обязательных ежемесячных расходов — таких, как услуги ЖКУ, сотовая связь, медикаменты, продукты питания и прочее.

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