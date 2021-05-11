МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Чистый убыток японского автоконцерна Mitsubishi Motors по итогам 2020-2021 финансового года, завершившегося 31 марта, вырос в 12 раз в годовом выражении, до 312,3 миллиарда иен (2,9 миллиарда долларов), сообщается в финансовой отчетности компании. Чистая прибыль BMW в первом квартале подскочила в пять раз

По итогам финансового года чистый убыток на акцию составил 209,88 иены (1,9 доллара) против убытка в 17,32 иены (0,15 доллара). Выручка концерна упала в 1,5 раза, до 1,455 триллиона иен (13 миллиардов долларов).

Компания отмечает, что непростые условия на рынке на фоне пандемии коронавируса продолжатся в 2021 финансовом году. Mitsubishi прогнозирует рост выручки по итогам следующего фингода в 1,4 раза, до 2,1 триллиона иен (19 миллиардов долларов). Прибыль концерна, как ожидается, составит 10 миллиардов иен (91 миллион долларов).

Mitsubishi Motors входит в состав Mitsubishi Corp., основанной в 1954 году. Корпорация владеет активами в области энергетики, металлургии, машиностроения и потребительских товаров и ведет деятельность более чем в 80 странах. Штаб-квартира Mitsubishi Corp. находится в Токио.