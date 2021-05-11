МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Банки сейчас нередко обзванивают клиентов с целью предложения им услуг, однако в случае появления у россиян возможности устанавливать "добровольный запрет" на кредиты такие звонки станут невыгодными для банков, прокомментировал РИА Новости начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. В России хотят ввести "добровольный запрет" на кредитование

Депутаты Госдумы и участники финансового рынка разрабатывают механизм "добровольного запрета" на кредиты для россиян, сообщило во вторник издание РБК. Речь идет о двух законопроектах — поправках в Гражданский кодекс и законы "О потребительском кредите" и "О кредитных историях", которые позволят гражданам при желании указывать в кредитной истории отказ от получения любых ссуд.

"Мера может быть полезной с точки зрения защиты потребителей банковских продуктов от мошеннических действий, когда без их ведома берутся ссуды на основе полученных персональных данных. Дополнительным преимуществом для граждан станет снижение активности банковских подразделений, которые предлагают кредиты, прозванивая базу клиентов. Человек, который установит запрет на ссуды, вероятно, будет исключаться из таких баз, так как конверсия такого клиента для банка будет околонулевой", — считает Карпунин.

При этом на самой банковской системе это не должно существенно сказаться, рассуждает эксперт: объем мошеннических кредитов, которые берутся без ведома заемщика, не такой уж большой относительно размера банковской системы в целом.