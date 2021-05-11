МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Чистый убыток японского автопроизводителя Nissan Motor, приходящийся на акционеров головной компании, по итогам 2020-21 финансового года (завершился 31 марта) сократился на 33%, до 448,7 миллиарда иен (4,1 миллиарда долларов) по сравнению с убытком годом ранее в 671,2 миллиарда иен (6,1 миллиарда долларов), следует из финансовой отчетности компании. Чистый убыток Mitsubishi Motors вырос в 12 раз

Операционный убыток составил 150,7 миллиарда иен (1,3 миллиарда долларов) против показателя в 40,5 миллиарда иен (376,6 миллиона долларов) годом ранее. Выручка сократилась на 20,4% — до 7,863 триллиона иен (72 миллиардов долларов).

За четвертый квартал фингода компания получила чистый убыток в 81 миллиард иен (745 миллионов долларов) против убытка в 710,5 миллиарда иен (6,5 миллиарда долларов) за аналогичный период прошлого года. Операционный убыток сократился в 5 раз, до 19 миллиардов иен (174 миллиона долларов). Выручка увеличилась на 7% и составила 2,545 триллиона иен (23 миллиарда долларов).

Мировые продажи компании Nissan в отчетном периоде составили 4,2 миллиона автомобилей, что на 12,4% ниже показателя годичной давности. В Японии компания продала 477,8 тысячи автомобилей, что на 10,6% ниже показателя 2019-2020 финансового года. Объем продаж в Китае увеличился на 13,7% и составил 1,602 миллиона автомобилей. В Европе без учета России компания реализовала 391,5 тысячи автомобилей, что на 24,8% меньше, чем годом ранее. СМИ рассказало, когда электромобили могут стать дешевле бензиновых машин

"В 2020-21 финансовом году Nissan демонстрировал квартал за кварталом устойчивое восстановление за счет укрепления финансовой базы, снижения коммерческих расходов и сокращения фиксированных затрат, а также благодаря обновленной линейке продуктов", — говорится в пресс-релизе компании. Компания ожидает увеличение выручки в следующем фингоду до 9,1 триллиона иен (83 миллиарда долларов), а также сокращение чистого убытка до 60 миллиардов иен (550 миллионов долларов).

Nissan Motor — один из крупнейших автопроизводителей в Японии, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.