Сбербанк рекордно нарастил выдачу ипотеки
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Сбербанк в апреле показал рекордный рост долгосрочных кредитов населению, связанный, в первую очередь, с ипотекой, проанализировал для РИА Новости отчетность банка по РСБУ начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
За апрель розничные ссуды сроком свыше трех лет выросли на 220,4 миллиарда рублей или на 2,6%, до 8,8 триллиона рублей. За март был рост на 190 миллиардов рублей, за февраль – на 101,5 миллиарда рублей, а за январь — на 40 миллиардов рублей, привел данные аналитик.
"Этот рост в первую очередь связан с ростом ипотеки. Главным образом, льготной, что подтверждается активным ростом остатков на эскроу-счетах населения, используемых в долевом строительстве, они выросли за апрель на 101,7 миллиарда рублей, или на 12,6%, до 911,2 миллиарда рублей", — говорит Осадчий.
Он добавил, что увеличение долгосрочных кредитов населению в апреле является рекордным как для Сбербанка, так и для всей банковской системы России. "Агрессивный рост ипотеки может привести к образованию пузыря на этом рынке", — полагает эксперт.
https://1prime.ru/finance/20210511/833634726.html