МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Сбербанк в апреле показал рекордный рост долгосрочных кредитов населению, связанный, в первую очередь, с ипотекой, проанализировал для РИА Новости отчетность банка по РСБУ начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Эксперт спрогнозировал рост ставок по ипотеке в России

За апрель розничные ссуды сроком свыше трех лет выросли на 220,4 миллиарда рублей или на 2,6%, до 8,8 триллиона рублей. За март был рост на 190 миллиардов рублей, за февраль – на 101,5 миллиарда рублей, а за январь — на 40 миллиардов рублей, привел данные аналитик.

"Этот рост в первую очередь связан с ростом ипотеки. Главным образом, льготной, что подтверждается активным ростом остатков на эскроу-счетах населения, используемых в долевом строительстве, они выросли за апрель на 101,7 миллиарда рублей, или на 12,6%, до 911,2 миллиарда рублей", — говорит Осадчий.

Он добавил, что увеличение долгосрочных кредитов населению в апреле является рекордным как для Сбербанка, так и для всей банковской системы России. "Агрессивный рост ипотеки может привести к образованию пузыря на этом рынке", — полагает эксперт.