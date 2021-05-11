МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Законопроект, предоставляющий гражданам возможность добровольного отказа от взятия кредитов, даст определенный позитивный эффект в случае принятия, но кардинально ситуацию не изменит. О том, зачем нужно "кредитное самоотречение" и какими расходами обернется, рассуждают опрошенные "Прайм" эксперты. Эксперт рассказала, на что точно не надо брать кредит

В Госдуме разработали законопроект, который позволит гражданам заранее отказываться от кредитов и не платить по ним, если их оформят. Сейчас идет процесс обсуждения текста законопроекта с профильными ведомствами. Срок внесения документа в Госдуму пока не известен, однако, по словам одного из источников РБК, это может произойти в июне, до конца весенней сессии парламента.

В случае принятия законопроекта, ожидается, что мошенники больше не смогут оформлять кредиты от имен жертв. Заемщик сможет в любое время вводить и отменять возможность выдачи на его имя кредитов. Заявку нужно будет подать либо через мобильные приложения банков, либо через сайт "Госуслуги".

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, на фоне роста активности мошенников и критического уровня закредитованности наших граждан, предложенные депутатами миры вполне разумны. Однако принципиально ситуацию с мошенничествами в банковской сфере этот законопроект не изменит.

БОРЬБА С МОШЕННИКАМИ

Если поправки примут, случаев мошенничества с получением кредитов станет меньше. Подобный запрет также упростит для обманутых заемщиков оспаривание мошеннических сделок в суде, считает генеральный директор финтех-платформы "Фаст Ривер" Анастасия Ускова.

Между тем, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль отмечает, что оформление мошенниками кредита по подложным документам не так распространено.

"Сейчас идет повсеместное внедрение современных цифровых технологий в области проверки кредитной истории потенциального заемщика, а также всех его документов", – пояснила она.

Более внятным вариантом законопроекта видится запрет на оформление кредитных продуктов без личного присутствия, а также разработка системы автоматического оповещения о запросах в БКИ, считает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. Экономист рассказал, почему опасно брать кредит на дорогой смартфон

Эксперт подчеркивает, что от кражи средств через социальную инженерию этот законопроект никак не защищает. Здесь необходимо только повышение финансовой грамотности, которым власть пока толком не занимается, пытаясь вылечить следствие, а не причину.

"Безусловно, некоторая часть преступлений станет невозможной, когда гражданин подаст заявление на запрет кредитования, но принципиально это ситуацию не изменит", — говорит Коган.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИДЕИ

Есть вероятность, что законопроект будет применим не только для борьбы с мошенниками. Он также сможет стать действенным инструментом для россиян, которые хотят слезть с кредитной иглы, заранее устанавливая себе запреты на получение дополнительных ссуд в будущем, добавила Ускова.

Однако добровольный самозапрет на кредитование выглядит как капитуляция следственных органов, либо самобичевание за финансовые грехи человечества, считает руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового Университета при Правительстве РФ Константин Ордов.

"Возможно эта законодательная инициатива имеет смысл, но явно свидетельствует о социальном нездоровье общества. Наказать себя навсегда невозможностью, например, взять кредит на новую машину, либо улучшить свои жилищные условия с использованием ипотеки в XXI веке явная форма протеста, но против чего и для чего…", — рассуждает он.

А главное, во сколько обществу обойдется соблюдение этого закона, ведь надо будет создавать единую базу данных самоограничившихся граждан, добавляет эксперт.

По мнению Ордова, наиболее разумным было бы ужесточить требования к заемщикам или создать страховой фонд для жертв финансового мошенничества, добиваясь неизбежности наказания для мошенников. Россияне стали покупать меньше автомобилей в кредит

Перспективы у закона, дающего право на самоограничение, он не видит. Что касается банковского сектора, то он в убытке не останется – разве что сократится число импульсивных кредитов, которые берут прямо в торговых точках.

ПЛАТИТЬ ЗА ТОГО ПАРНЯ

Рассматривать возможность наложения запрета на кредиты на другого человека, например, на неблагополучного родственника, за которого потом придется платить всей семье, тоже нецелесообразно в виду действующих правовых норм.

"Действовать от имени другого человека можно только по решению суда или по причине признанной его несостоятельности в принятии решений", — пояснила Скрыль.

Если такой незадачливый родственник не находится под официальной опекой или у семьи нет справки о том, что он не совсем дееспособен (стоит на учете в ПНД/НД), то вариантов с запретом на кредитование фактически нет, даже через это нововведение, соглашается Коган.

К тому же, всегда найдется какая-то компания, работающая "в черную", которая выдаст деньги под проценты, заключил он. ​