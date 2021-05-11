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https://1prime.ru/finance/20210511/833637281.html
Газпромбанк предоставил кредит ТМК на 16 миллиардов рублей
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Газпромбанк предоставил кредит Северскому трубному заводу, который входит в группу "Трубной металлургической компании" (ТМК), в размере 16,01 миллиарда рублей до 30 декабря 2025... ПРАЙМ, 11.05.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Газпромбанк предоставил кредит Северскому трубному заводу, который входит в группу "Трубной металлургической компании" (ТМК), в размере 16,01 миллиарда рублей до 30 декабря 2025 года, говорится в материалах компании.
"Предоставление кредитором денежных средств заемщику в размере и на условиях, указанных в договоре, а также возврат заемщиком кредитору полученной денежной суммы и уплата процентов за пользование кредитом…. Срок исполнения обязательств по сделке: по 30 декабря 2025 года (включительно); стороны и выгодоприобретатели по сделке: банк ГПБ (АО) — кредитор, АО "СТЗ" — заемщик. Размер сделки в денежном выражении: 16,01 миллиарда рублей, с учетом выплаты процентов", — отмечается в материалах.
В марте Альфа-банк предоставил ТМК пятилетний кредит на 25 миллиардов рублей для покупки 86,54% акций Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
ТМК — один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора. Объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России.