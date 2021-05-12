МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского автоконцерна Toyota Motor Corp. по итогам 2020-2021 финансового года (завершился 31 марта) выросла на 10,2%, составив 2,245 триллиона иен (20,6 миллиарда долларов), следует из финансовой отчетности компании. Чистый убыток Nissan снизился на треть

Разводненная прибыль на акцию достигла 794,67 иены (7,2 доллара) против 720,1 иены (6,6 доллара) в прошлом фингоду. Операционная прибыль при этом сократилась на 8,4% — до 2,4 триллиона иен (22 миллиарда долларов). Выручка Toyota уменьшилась на 8,9% — до 27,214 триллиона иен (249,8 миллиарда долларов). За год компания продала 7,646 миллиона автомобилей, что на 14% ниже, чем годом ранее.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Toyota выросла в 2,3 раза, до 777,1 миллиарда иен (7,1 миллиарда долларов). Выручка увеличилась на 11,4% — до 7,689 триллиона иен (70,6 миллиардов долларов), а операционная прибыль сократилась на 27,4%, до 689,8 миллиардов иен (6,3 миллиарда долларов).

Toyota ожидает выручку на уровне 30 триллионов иен (275,4 миллиарда долларов) по итогам 2021-2022 финансового года. Операционная прибыль, по прогнозу, составит 2,5 триллиона иен (2,3 миллиарда долларов). Чистую прибыль компания ожидает на уровне 2,3 триллиона иен (21,1 миллиарда долларов). Чистый убыток Mitsubishi Motors вырос в 12 раз

Кроме того, компания сообщила, что провела в четвертом квартале обратный выкуп (buy back) акций на сумму в 250 миллиардов иен (2,3 миллиарда долларов).

Toyota Motor Corporation — крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.