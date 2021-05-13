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Мишустин поручил подготовить документ о субсидиях на детский отдых
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг поручил Ростуризму с Минфином и министерством просвещения подготовить документ о предоставлении субсидий на... ПРАЙМ, 13.05.2021
кешбэк, отдых, субсидии, михаил мишустин, туризм, новости, бизнес, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг поручил Ростуризму с Минфином и министерством просвещения подготовить документ о предоставлении субсидий на детский отдых, всего же этой программой кешбэка до конца года смогут воспользоваться более 370 тысяч человек.
Президент РФ Владимир Путин 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию предложил возмещать в 2021 году половину стоимости путевок в детские лагеря. Как сообщала глава Ростуризма Зарина Догузова, с момента запуска программы родители смогут приобретать путевки в детские лагеря, и им автоматически на карточку "Мир" будет возвращаться 50% стоимости купленной путевки — максимум в течение пяти дней.
"По поручению главы государства мы сегодня выделим 5 миллиардов рублей на программу поддержки доступных поездок внутри страны для организации летнего детского отдыха… Прошу Ростуризм совместно с министерством финансов и министерством просвещения оперативно подготовить и внести в правительство проект постановления об утверждении правил предоставления субсидий на эти цели", — сказал Мишустин.
По его словам, правительство рассчитывает, что этой программой до конца года смогут воспользоваться более 370 тысяч человек.
"Это также будет способствовать развитию внутреннего туризма и даст многим ребятам возможность отдохнуть с пользой для здоровья", — добавил глава кабмина.