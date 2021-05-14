МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Большую часть переводов, которую совершают держатели банковских карт в России, составляют выплаты в пользу родственников и друзей, говорится в исследовании международной платежной системы MasterCard, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Платежная система "Мир" подготовилась к туристическому сезону

"По данным исследования MasterCard MasterIndex, проведенного конце в 2020 года, 85% опрошенных в России держателей карт совершают денежные переводы, и это преимущественно переводы с карты на карту (84%). Чаще всего средства отправляют родственникам и друзьям (91%)", — говорится в исследовании.

При этом самый удобный способ для перевода денег — это мобильные приложения банков, ими пользуются более 80% россиян.

Кроме того, в компании напомнили, что с Mastercard из России можно совершить безналичный перевод более чем в 100 стран. Всегда были и остаются востребованы такие направления, как государства ближнего зарубежья, восточная и западная Европа, добавили в платежной системе.

Ранее аналитики Всемирного банка в своем докладе за 2020 год указали, что в общемировом разрезе наименее дорогостоящими остаются переводы из России: по их оценке, стоимость денежного перевода из нашей страны снизилась с 2,1% до 1%.

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