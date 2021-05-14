МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Примерно каждый пятый российский заемщик имеет долг перед микрофинансовыми организациями (МФО), пишет "Российская газета" со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Эквифакс".

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При этом за последние шесть месяцев приток клиентов в МФО ускорился. Причина — в том числе — в том, что те клиенты, кто раньше брали кредиты в банках, "перетекли" в МФО.

Как рассказала в беседе с изданием эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Чаплыгина, есть шесть правил, которые нужно строго соблюдать тем, кто берет микрокредит.

Она отметила, что если сравнивать с банками, услуги МФО стоят дорого. 

"Самое главное при обращении в МФО — минимизировать, насколько возможно, срок пользования заемными средствами и заключать договор лишь тогда, когда все другие источники недоступны (друзья и родственники, заём по месту работы, банковский кредит или кредитная карта). Даже сами МФО называют себя "скорой помощью", — пояснила она.

Обращаться в такую организацию нужно при условии, что граждане на 100% уверены в денежных поступлениях, из которых будет гаситься заем.

Худший и самый опасный сценарий — когда вы занимаете деньги для оплаты уже существующих долгов, а также на покрытие не срочных и при этом постоянных расходов.

Это прямой путь к кредитной ловушке и последующему банкротству.

Но если гражданам все же пришлось обратиться в МФО, то есть шесть важных правил. 

  •  Нужно проверить, что выбранная вами микрофинансовая организация включена в реестр МФО Банка России. "Обращаться к "черным кредиторам", не входящим в реестр, — плохая идея!", — отметила эксперт.
  • До подписания договора нужно прочитать, сможет ли гражданин расплачиваться с МФО, не рискуя обязательными статьями расходов своего бюджета. такими как уплата налогов и алиментов, платежи по ЖКХ, продукты, транспорт и так далее.

В идеале платежи по микрозайму не должны превышать 20-30% ежемесячного дохода. Это при условии, что нет других кредитов. 

  • Текст договора с МФО обязательно читать целиком. В том числе — сноски, мелкий шрифт и многостраничные приложения!
  • Нельзя забывать о безопасности своих персональных данных. Особенно — если микрозайм оформляется онлайн. Любую  конфиденциальную информацию, будь то паспортные данные, реквизиты банковской карты и другое, можно вводить только на защищенных сайтах, адрес которых начинается с https.
  • После того как заём будет оформлен, главная рекомендация — не допускать просрочек. Часто МФО рассматривают неуплату как дополнительный заём, ставка по которому может оказаться ещё выше первого долга.
  • Не поддаваться на рекламу "раздолжнителей". Если настойчиво обещают помочь избавиться от обременительных долгов — значит, это мошенничество, которое только ухудшит финансовую ситуацию.