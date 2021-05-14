МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Примерно каждый пятый российский заемщик имеет долг перед микрофинансовыми организациями (МФО), пишет "Российская газета" со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Эквифакс". Рубль может обновить максимумы года в ближайшее время

При этом за последние шесть месяцев приток клиентов в МФО ускорился. Причина — в том числе — в том, что те клиенты, кто раньше брали кредиты в банках, "перетекли" в МФО.

Как рассказала в беседе с изданием эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Чаплыгина, есть шесть правил, которые нужно строго соблюдать тем, кто берет микрокредит.

Она отметила, что если сравнивать с банками, услуги МФО стоят дорого.

"Самое главное при обращении в МФО — минимизировать, насколько возможно, срок пользования заемными средствами и заключать договор лишь тогда, когда все другие источники недоступны (друзья и родственники, заём по месту работы, банковский кредит или кредитная карта). Даже сами МФО называют себя "скорой помощью", — пояснила она.

Обращаться в такую организацию нужно при условии, что граждане на 100% уверены в денежных поступлениях, из которых будет гаситься заем.

Худший и самый опасный сценарий — когда вы занимаете деньги для оплаты уже существующих долгов, а также на покрытие не срочных и при этом постоянных расходов.

Это прямой путь к кредитной ловушке и последующему банкротству.

Но если гражданам все же пришлось обратиться в МФО, то есть шесть важных правил.

Нужно проверить, что выбранная вами микрофинансовая организация включена в реестр МФО Банка России. "Обращаться к "черным кредиторам", не входящим в реестр, — плохая идея!", — отметила эксперт.

До подписания договора нужно прочитать, сможет ли гражданин расплачиваться с МФО, не рискуя обязательными статьями расходов своего бюджета. такими как уплата налогов и алиментов, платежи по ЖКХ, продукты, транспорт и так далее.

В идеале платежи по микрозайму не должны превышать 20-30% ежемесячного дохода. Это при условии, что нет других кредитов.