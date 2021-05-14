МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом квартале составила 149 миллиардов рублей против убытка в 156 миллиардов рублей за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. Нефть дешевеет на краткосрочных опасениях за спрос

EBITDA в первом квартале выросла на 44% в годовом выражении, до 445 миллиардов рублей. Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий выросли на 14,2% в сравнении с четвертым кварталом 2020 года и снизились на 1,2% в годовом выражении, до 1,737 триллиона рублей. Финансовый долг сократился на 2,9 миллиарда долларов, соотношение чистый долг/EBITDA на конец периода составило 2.2х.

"В I квартале 2021 года сумма финансового долга и торговых обязательств сокращена на 4,6 миллиарда долларов, в том числе сумма финансового долга — на 2,9 миллиарда долларов США по отношению к IV кварталу 2020 года. Значение показателя чистый долг/EBITDA в долларовом выражении составило 2,2х", — говорится в сообщении.

"Высокий уровень финансовой устойчивости поддерживается снижением краткосрочной части финансового долга", — добавляет "Роснефть". Отмечается, что на конец отчетного периода объем ликвидных финансовых активов в 2,3 раза превысил краткосрочную часть финансового долга. "Роснефть" в начале года увеличила объемы добычи нефти и газа

Свободный денежный поток вырос по сравнению с четвертым кварталом 2020 в 2,6 раза, до 190 миллиардов рублей. В годовом выражении снижение составило 13,2%.

"Роснефть" будет стремиться к повышению доходов своих акционеров по мере восстановления макроэкономической ситуации и роста производственных и финансовых результатов, заявил глава компании Игорь Сечин.

"В соответствии с дивидендной политикой совет директоров "Роснефти" в апреле рекомендовал выплатить дивиденды за 2020 год в размере 73,55 миллиарда рублей. По мере восстановления показателей макроэкономического окружения, роста производственных объемов и прибыли мы будем стремиться к повышению доходов наших акционеров", — сказал Сечин, слова которого приводятся в релизе компании.