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2021
https://1prime.ru/finance/20210514/833660683.html
Чистая прибыль "Башнефти" в первом квартале выросла почти в два раза
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Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО в первом квартале 2021 года выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,272 миллиарда рублей, сообщается в... ПРАЙМ, 14.05.2021
отчетность, чистая прибыль, башнефть, новости, бизнес, финансы, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО в первом квартале 2021 года выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,272 миллиарда рублей, сообщается в отчетности компании.
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, выросла в 1,9 раза, до 7,668 миллиарда рублей. Капзатраты снизились на 8% и составили 14,632 миллиарда рублей.
Выручка от реализации снизилась на 10,1%, до 157,683 миллиарда рублей. Операционная прибыль составила 11,41 миллиарда рублей против убытка в 5,226 миллиарда рублей годом ранее.