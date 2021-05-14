МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО в первом квартале 2021 года выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,272 миллиарда рублей, сообщается в отчетности компании. "Роснефть" отчиталась о прибыли в первом квартале

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, выросла в 1,9 раза, до 7,668 миллиарда рублей. Капзатраты снизились на 8% и составили 14,632 миллиарда рублей.

Выручка от реализации снизилась на 10,1%, до 157,683 миллиарда рублей. Операционная прибыль составила 11,41 миллиарда рублей против убытка в 5,226 миллиарда рублей годом ранее.