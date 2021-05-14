МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского концерна Honda, приходящаяся на акционеров компании, по итогам 2020-2021 финансового года, завершившегося 31 марта, увеличилась на 44,3% — до 657,4 миллиарда иен (6 миллиардов долларов), сообщается в финансовой отчетности компании. Чистый убыток Nissan снизился на треть

Прибыль на акцию составила 380,75 иены (3,5 доллара) против 260,13 иены (2,4 доллара) в прошлом фингоду. Выручка Honda при этом уменьшилась на 12% — до 13,170 триллиона иен (120 миллиардов долларов).

Чистая прибыль компании в четвертом квартале прошедшего финансового года составила 213,3 миллиарда иен (1,94 миллиарда долларов) против убытка в 29,5 миллиарда иен (270 миллионов долларов) за аналогичный период годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 123,55 иены (1,13 доллара) против 140,56 иены (1,28 доллара) годом ранее. Выручка Honda выросла на 4% — до 3,623 триллиона иен (33,04 миллиарда долларов).

Компания ожидает чистую прибыль, приходящуюся на акционеров компании, по итогам текущего финансового года на уровне 590 миллиардов иен (5,4 миллиарда долларов), разводненную прибыль на акцию на уровне 341,7 иены (3,1 доллара), выручку на уровне 15,2 триллиона иен (139 миллиардов долларов).

Honda Motor была основана в 1946 году. Вплоть до 1960-х годов компания занималась исключительно выпуском мотоциклов и лишь к 1970-м годам сумела зарекомендовать себя на международном рынке как один из ведущих японских автопроизводителей.