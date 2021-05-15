МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Коллекционирование ценных, редких предметов – не лучший способ инвестировать, если речь идет о десятилетнем сроке. Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", советуют не рассчитывать на резкое подорожание раритетов, ведь спрос на вина, монеты, картины, антикварные предметы достаточно ограничен, хотя для истинного коллекционера заработок и не является главной целью. "Пузырь" вот-вот лопнет: сколько можно напечатать долларов и евро

ДЕНЬГИ ЗАРАБАТЫВАЮТ ДЕНЬГИ

Сбережения и инвестиции имеют для обывателя равное значение, однако с повышением финансовой грамотности населения эти понятия все больше укореняются в сознании как разные инструменты: каждый под свои цели и задачи, объясняет старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.

Так, главная задача сбережений-накоплений – формирование высоколиквидной подушки финансовой безопасности. Речь идет о счетах, депозитах, банковских ячейках, а также о наличных, хранящихся дома "под матрасом". Цель сбережений и накоплений – создать пул денежных средств, который всегда будет в быстром доступе.

Инвестиции – это портфель денежных средств, который формируется с целью заработка — это "деньги, которые зарабатывают деньги". И здесь работает правило: чем выше доходность, тем выше риск.

"Классический пример инвестиций — это вложения в ценные бумаги, однако некоторые считают инвестициями и покупку предметов искусства, редких видов алкоголя, приобретение филателистических каталогов и нумизматических альбомов с редкими коллекционными предметами", — говорит эксперт.

Несмотря на то что коллекционирование чем-то схоже с инвестированием, оно имеет несколько иную цель – заработок на увеличении спроса на редкий товар, хотя для коллекционера заработок и не является главной целью, признает он.

Вместе с тем, уникальность и редкость, безусловно, формирует особый спрос, который довольно быстро может поднять цену предмета коллекционирования до достаточно приятной суммы.

При этом спрос на вина, монеты, картины, антикварные предметы достаточно ограничен и формируется весьма узким кругом лиц, которые специализируются на определенном виде предметов, например, на дуэльных пистолетах девятнадцатого века.

Эксперт не советует рассчитывать на резкое подорожание предмета коллекционирования.

Редкий сорт вина вырастет в цене в десятки раз только за десять лет, а стоимость коллекционной монеты не подскочит вслед за ценой серебра, из которого она сделана.

"В конце концов, входной порог цены для приобретения по-настоящему ценных предметов коллекционирования достаточно высок, а без должных связей и проверок легко столкнуться с очень качественной подделкой", — говорит Ферапонтов.

ВИНА И МОНЕТЫ

Если рассматривать покупку редких, лимитированных видов алкоголя, например, вин, то стоит учитывать целый ряд особенностей и нюансов, в том числе требования к хранению.

"Ведь недостаточно просто купить бутылку вина "неурожайного года", сделанного по особой технологии из особого сорта винограда, которое вдобавок было признано международными сомелье предметом винного искусства. Важно, чтобы через пару лет хранения это вино не превратилось в мутную жидкость в красивой бутылке", — отмечает он.

Похожая ситуация складывается и с монетами — недостаточно купить монету в запаянной упаковке. Аналитики спрогнозировали, насколько вырастут в России цены в мае

К памятным и юбилейным монетам выдается сертификат подлинности (стоит отличать инвестиционные монеты от памятных и юбилейных, так как первые имеют больше общего со слитками, доступными к приобретению для вложения денежных средств в драгоценные металлы населением).

С историческими монетами ситуация сложнее — требуется оценка их подлинности, ценности, качества и состояния, а для этого нужно привлекать грамотного специалиста. То же касается и произведений живописи.

АВТОМОБИЛИ

Коллекционирование машин тема также неоднозначная. Среди автомобилей есть признанные раритеты: Bentley, Rolls-Royce или Aston Martin 60-70 годов, отмечает директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев.

По его словам, в раритетном автомобиле самое важное – это его редкость или ограниченность. Это может быть вполне массовый автомобиль, но если их осталось мало, а ваш экземпляр хорошо сохранился, то он будет стоить больших денег.

Раритеты не терпят новоделов: если вы покупаете старый Mercedes с целью получить раритетный автомобиль, который будет цениться и дорожать со временем, то вы не сможете оснастить его современной музыкой или навигационной системой. Ценятся только оригинальные детали и все "строго по инструкции и согласно техническим характеристикам автопроизводителя".

По мнению эксперта, обращать внимание стоит не только на базовые аспекты вроде года выпуска и состояния, но еще и на спрос, популярность автомобиля. К примеру, есть ли у этого автомобиля фан-клуб, сколько историй рассказывают про этот автомобиль в интернете.

"Со временем любой автомобиль станет раритетом — если другие уже будут уничтожены временем, а ваш останется в идеальном состоянии, то именно он и будет раритетом. Но это дело не десяти лет", — отмечает он.

Есть олдтаймеры — это автомобили, которым более 50 лет, но есть и янгтаймеры (youngtimer) — машины 80-90 годов. Пока на большинство из них цены вполне приемлемые, и вот такие автомобили, если к ним подойти с умом, восстановить по правилам, будут со временем дорожать. "Ловушки кредитных карт". Как не дать банку заработать на вас лишнее

"Однако для поддержания автомобиля в идеальном состоянии потребуется ежемесячно вкладывать в него деньги, поэтому автомобильные раритеты — это удовольствие, коллекционирование, но все же в значительно меньшей степени инвестиция", — рассуждает Груздев.

Бывают и менее затратные, но весьма выгодные вложения – в отличие от коллекционных авто, монет или драгоценностей они доступны и обычным людям. Это, например, редкие наборы конструктора Lego – в США и Европе даже стали грабить ради них магазины. Дело в том, что спустя 10-15 лет их можно продать с огромной прибылью. Например, набор lEGO Café Corner, выпущенный в 2007 году и стоивший 150 долларов, сегодня продают по цене 3000 долларов, если он еще не был открыт.

БУДУЩЕЕ ПОЛНО ЗАГАДОК

В целом же, по мнению экспертов, коллекционирование и покупка ценных предметов – не способ инвестирования на ближайшие 10-15 лет, а скорее дорогостоящее хобби с приятным бонусом в виде роста стоимости коллекции. Однако и продать эту коллекцию тоже достаточно непросто: зачастую это возможно только среди коллег по коллекционированию.

"Так что гораздо рациональнее вложить денежные средства в драгоценные металлы, стоимость которых только растет на протяжении последних десяти лет, а их ликвидность гораздо выше, чем у того же вина, монеты или дуэльных пистолетов 19-го века", — признает Ферапонтов.

В свою очередь ведущий аналитик QBF Олег Богданов полагает, что адекватного рецепта для инвестиций сроком на 10 лет не существует.

"На такую дистанцию очень сложно что-то прогнозировать, так как много неизвестных факторов, о существовании которых мы можем просто не догадываться: падение метеорита, глобальное потепление или похолодание, всемирный потоп, пандемии и прочее", — считает он.

С другой стороны, стратегия "купил и держи", которая работала в прошлые годы на западных рынках, может давать существенные сбои — не всегда вы можете попасть в благоприятный период.

Можно было купить акции интернет-компаний в 1999 году и нарваться на кризис доткомов в 2000-2001 годах, когда котировки многих акций этого сегмента упали на 70-80%, или компании вообще обанкротились.

Или же вы купили акции банков в 2002 году, например, Lehman Brothers. Все развивалось лет шесть замечательно, однако осенью 2008 года банка не стало, не стало и ваших денег. Конечно, встречаются и очень удачные варианты, особенно в технологическом сегменте США: Apple, Netflix. Однако не факт, что, купив эти акции сейчас, через 10 лет вы что-то заработаете.

"Нет простых вариантов на рынке, будущего никто не знает. Поэтому оцените свои возможности хотя бы на один год", — заключает Богданов.