МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. В определенных обстоятельствах банк может повысить ставку по уже одобренному, но не оформленному ипотечному кредиту, рассказал "АиФ" финансовый советник Алексей Мурашев. Россияне с начала года взяли ипотеку на 1,7 триллиона рублей

Он уточнил, что финансовое учреждение может менять ставку по ипотеке, если кредит одобрен, но договор еще не подписан — все зависит от конкретного банка и условий договора.

Агент по недвижимости, финансовый советник Александр Широков добавил, что ставку банки меняют в редких случаях, даже если заемщик не подписал кредитный договор. При одобренной ипотечной заявке фиксируются ставка и сумма, которую одобрил банк. Он напомнил, что на последнем заседании ЦБ поднял ключевую ставку на 50 базисных пунктов, и для одобренных клиентов ставки не изменились.

Если заемщик успел подписать ипотечный договор до повышения ключевой ставки и вносит платежи по кредиту, увеличить процент банк может лишь в том случае, если оформлена ипотека с плавающей ставкой. От фиксированной она отличается тем, что в договоре ее размер не прописан — он меняется от одного платежа к другому. Когда действует низкая ключевая ставка, то это могло быть выгодно, однако при ужесточении денежно-кредитной политики заемщики, выбравшие ипотеку с плавающей ставкой, обычно переплачивают.

"Плавающая ставка зависит от величины определенного рыночного индикатора, значение которого меняется время от времени. Таким индикатором обычно является ключевая ставка или уровень межбанковских процентных ставок. Возможен и другой вариант плавающей ставки, когда величина ежемесячных выплат не меняется во времени, но при этом общий срок, в течение которого производятся выплаты, точно не определен", — пояснила доцент, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве России, кандидат экономических наук Екатерина Безсмертная.

Читайте также:

Сбербанк запустил льготную ипотеку для семей на частные дома