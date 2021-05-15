Эксперты объяснили, может ли банк повысить ставку по одобренной ипотеке
МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. В определенных обстоятельствах банк может повысить ставку по уже одобренному, но не оформленному ипотечному кредиту, рассказал "АиФ" финансовый советник Алексей Мурашев.
Он уточнил, что финансовое учреждение может менять ставку по ипотеке, если кредит одобрен, но договор еще не подписан — все зависит от конкретного банка и условий договора.
Агент по недвижимости, финансовый советник Александр Широков добавил, что ставку банки меняют в редких случаях, даже если заемщик не подписал кредитный договор. При одобренной ипотечной заявке фиксируются ставка и сумма, которую одобрил банк. Он напомнил, что на последнем заседании ЦБ поднял ключевую ставку на 50 базисных пунктов, и для одобренных клиентов ставки не изменились.
Если заемщик успел подписать ипотечный договор до повышения ключевой ставки и вносит платежи по кредиту, увеличить процент банк может лишь в том случае, если оформлена ипотека с плавающей ставкой. От фиксированной она отличается тем, что в договоре ее размер не прописан — он меняется от одного платежа к другому. Когда действует низкая ключевая ставка, то это могло быть выгодно, однако при ужесточении денежно-кредитной политики заемщики, выбравшие ипотеку с плавающей ставкой, обычно переплачивают.
"Плавающая ставка зависит от величины определенного рыночного индикатора, значение которого меняется время от времени. Таким индикатором обычно является ключевая ставка или уровень межбанковских процентных ставок. Возможен и другой вариант плавающей ставки, когда величина ежемесячных выплат не меняется во времени, но при этом общий срок, в течение которого производятся выплаты, точно не определен", — пояснила доцент, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве России, кандидат экономических наук Екатерина Безсмертная.
Читайте также:
Сбербанк запустил льготную ипотеку для семей на частные дома
https://1prime.ru/finance/20210515/833667523.html