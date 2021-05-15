МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Почти 70% российских школьников пользуются банковскими картами, при этом каждый десятый хотя бы раз называл код безопасности от карты (CVC-код) незнакомому человеку, показало подготовленное для РИА Новости исследование международной образовательной компании "ЯКласс", резидента кластера информационных технологий фонда "Сколково". Мошенники придумали новую схему кражи данных россиян с помощью Tesla

Компания с 22 апреля по 10 мая 2021 года провела опрос, в котором приняли участие 1072 ученика 7-11 классов школ в 85 регионах РФ.

"В ходе опроса "ЯКласс" проанализировал популярность банковских карт у школьников — ими пользуются 67% опрошенных: 15% выбирают детские карты, 52% — обычные. Не пользуется банковской картой каждый третий (33%) школьник старше 14 лет, выше всего эта доля среди семиклассников и восьмиклассников — 56% учащихся 7-х классов и 37% учащихся 8-х классов не используют этот финансовый инструмент", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проблема сохранности денег на банковских картах не обошла детей школьного возраста. "Каждый десятый школьник (11%) за последний год называл CVC-код незнакомому человеку. Среди самых часто встречающихся ошибок в пользовании банковскими продуктами стали перевод физлицам по номеру телефона вместо использования терминала (49%), передача карты незнакомому человеку (14%), публикация деталей карты и паспортных данных в интернете — 14% и 12% соответственно", — сказано в сообщении.

Исследование показало, что меньше всего банковские карты распространены в Дагестане — здесь их не используют 52% опрошенных школьников, в Татарстане — 46%, в Москве — 44%, в Челябинской области — 43%, и в Иркутской области — 39%.

При этом больше всего распространены банковские карты среди учащихся Самарской области — 86% школьников региона пользуются ими для расчетов и накоплений. В Ханты-Мансийском округе картами пользуются 79% школьников, в Новосибирской и Ленинградской областях — 78% и 76% соответственно.

"Мы все чуть ли не ежедневно сталкиваемся с попытками мошенничества с банковскими картами, и дети не стали исключением. Мы видим, что новое поколение превосходит предыдущие в финансовой грамотности — у 89% есть сбережения, а банковские карты стали абсолютной нормой для почти 70% детей старше 14 лет. Хочется верить, что более осознанное отношение к финансам поможет им не поддаваться на уловки мошенников и с годами лишь приумножать капитал", — прокомментировал директор "ЯКласс" в России Андрей Илингин.

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