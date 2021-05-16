МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Малый и средний бизнес в 2020 году получил от микрофинансовых организаций на 50% больше кредитов, чем в течение трех последних лет, отметили "Известия".

В 2018 году рост портфеля микрозаймов у МСП равнялся 23%, а в 2019 году он составил 37%. Помимо этого, в 2020 году объем заимствований малого и среднего бизнеса в МФО возрос с 40,4 до 60,8 млрд рублей. Среди факторов, спровоцировавших такой рост, наиболее значимым является увеличение числа отказов заемщикам в банках, пояснили аналитики. Эксперт рассказала, на что точно не надо брать кредит

Рост кредитного портфеля предприятий МСП по микрозаймам в государственных МФО в 2020 году составил 79,6% и превысил 48 млрд рублей. При этом доля просроченной задолженности малого и среднего бизнеса в МФО в 2020 году уменьшилась с 16,1% до 14,1%, а в апреле 2021 года составила 13,5%.

С другой стороны, МСП получают все больше банковских займов. Так, Росбанк ожидает увеличение портфеля на 15-20% в 2021 году.

Как отметил в беседе с изданием руководитель дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов, его банк столкнулся с двукрартным увеличением задолженности МСП с января по апрель текущего года.

С 2016 до 2021 года общий объем ссуд, выданных банками МСП, составил 7,8 трлн рублей, рассказало издание.

Кризис, связанный с пандемией, привел к резкому падению оборотов сектора МСП, из-за чего банки рассматривают кредиты малым и средним предприятиям как высокорисковый продукт, а МФО компенсируют возможные потери, повышая процентную ставку. Доля МСП в портфеле ряда МФО уже превысила 25%. Банк России назвал самые популярные регионы для ипотеки

Позитивным фактором может стать снятие ограничительных мер, после чего доля долгов МСП не превысит 11%, отметил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.