МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Востребованность у россиян услуг агентов по недвижимости по сравнению с прошлым годом заметно выросла, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров). Результаты исследования есть в распоряжении РИА Новости. Юрист предупредил, что возврат маткапитала не избавит от проблем с опекой

В рамках исследования аналитики изучили обезличенные данные о динамике количества операций и средних чеков по оплате актуальных в повседневной жизни услуг, совершенных по всем картам банка за первый квартал 2021 года, а также первый квартал 2020 года.

"В первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество операций по оплате услуг агентов по недвижимости выросло на 33%. При этом средний чек снизился на 25% и составил 9 051 рубль", — подсчитали аналитики.

Авторы исследования указали, что подобному изменению статистики способствовало снижение ставок по ипотеке в банках, в результате чего спрос на сделки по покупке и продаже недвижимости у россиян вырос.

По данным ЦБ, российские банки нарастили ипотечное кредитование в 2020 году на 21,2%, в результате общая задолженность граждан по кредитам на покупку жилья впервые превысила отметку в 9 триллионов рублей.

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