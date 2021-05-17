2021-05-17T07:14:14+03:00
2021-05-17T07:14:14+03:00
2021-05-17T07:14:14+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210517/833673048.html
Ипотечный бум в России резко повысил популярность агентов по недвижимости
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Востребованность у россиян услуг агентов по недвижимости по сравнению с прошлым годом заметно выросла, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (один из крупнейших... ПРАЙМ, 17.05.2021
ипотека, недвижимость, недвижимость, новости, бизнес, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83264/76/832647630.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83264/76/832647630.jpg
https://1prime.ru/images/83264/76/832647629.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83264/76/832647629.jpg
https://1prime.ru/images/83264/76/832647617.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83264/76/832647617.jpg
https://1prime.ru/business/20210517/833672777.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Востребованность у россиян услуг агентов по недвижимости по сравнению с прошлым годом заметно выросла, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров). Результаты исследования есть в распоряжении РИА Новости.
В рамках исследования аналитики изучили обезличенные данные о динамике количества операций и средних чеков по оплате актуальных в повседневной жизни услуг, совершенных по всем картам банка за первый квартал 2021 года, а также первый квартал 2020 года.
"В первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество операций по оплате услуг агентов по недвижимости выросло на 33%. При этом средний чек снизился на 25% и составил 9 051 рубль", — подсчитали аналитики.
Авторы исследования указали, что подобному изменению статистики способствовало снижение ставок по ипотеке в банках, в результате чего спрос на сделки по покупке и продаже недвижимости у россиян вырос.
По данным ЦБ, российские банки нарастили ипотечное кредитование в 2020 году на 21,2%, в результате общая задолженность граждан по кредитам на покупку жилья впервые превысила отметку в 9 триллионов рублей.
Читайте также:
России предрекли бум в сфере индивидуального домостроения