МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Законопроект об электронном документообороте не решает проблемы бизнеса, поскольку создание электронного дубликата документа требует согласия всех подписавших его сторон, что крайне сложно и дорого реализовать на практике, прокомментировал РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выразив надежду, что в ходе слушаний в Госдуме документ будет доработан. Кабмин одобрил законопроект об электронном документообороте

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на прошлой неделе сообщил, что кабмин одобрил законопроект об электронном документообороте, который регулирует порядок перевода бумажных документов в электронные с сохранением всей юридической значимости. По его словам, действие законопроекта будет распространено на практически 99% документов.

"Законопроект – ключевая тема программы Цифровая экономика, и бизнес его готовил вместе с АНО "Цифровая экономика" на протяжении трех лет. Тем не менее предложения бизнес-сообщества не были учтены, а результатом стал текст, который нивелирует положительный экономический эффект и порождает новые регуляторные барьеры. Законопроект построен так, что создать электронный дубликат бумажного документа можно с согласия всех подписантов этого документа (например, договор вклада подписан банком и заемщиком; они же и должны согласовать перевод в электронный вид) или с привлечением лицензированной организации, независимой от подписантов", — сказал Кузнецов.

Однако на практике, по его словам, в подавляющем большинстве случаев невозможно или крайне дорого отыскивать заемщика для того, чтобы он согласовал перевод в электронный вид старого договора. В то же время привлечение третьей стороны для конвертации банковских документов законопроектом исключается, добавил зампред правления Сбербанка.

"Очень рассчитываем на то, что в ходе работы над законопроектом в Государственной думе нам удастся донести необходимость принятия норм, которые пишутся не формально, а действительно решают проблемы бизнеса и государства", — отметил он.

Бумажный документооборот является "мощнейшим обременением" для бизнеса, поскольку требует огромных затрат, подчеркнул зампред правления Сбербанка. Например, банк хранит порядка 12 миллиардов листов бумажных документов, которые занимают более 70 тысяч квадратных метров складских площадей, а ежегодные траты банка на хранение бумажных документов составляют 2,5 миллиарда рублей.

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