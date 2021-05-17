МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Со следующего года сразу в четырех российских банках станет доступна функция по снятию наличных денег с чужой карты в банкомате, пишут "Известия". "Верните деньги". Банки начали охоту за сбережениями россиян

В мобильном приложении можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы, после чего переслать знакомому в любом мессенджере. Получатель сможет забрать средства в любом банкомате организации, даже если он не является клиентом банка. Таким же образом можно будет пополнить счет.

Сервис в 2022 году запустят в "Открытии", СКБ-банке и УБРиР, также тестировать функцию планируют в ВТБ. Сейчас подобная система есть только у "Тинькофф", по ней в месяц совершается около 40 тысяч операций на сумму около 3,5 миллиарда рублей.

Директор департамента технологического развития СКБ-банка Александр Ельцев рассказал, что система расширит возможности получения денег теми, у кого нет банковских карт, и позволит снимать наличные полностью бесконтактно.

В то же врем, по его мнению, сервис также несет дополнительные риски. К примеру, это вероятность передачи QR-кода злоумышленникам или различные варианты телефонного мошенничества.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов видит три основные риска сервиса. Это перехват QR-кода при пересылке, присутствие злоумышленника в банке, который может сгенерировать ключ и передать его третьему лицу и подбор кода. В качестве разумных ограничений в подобной системе он предлагает уменьшение срока действия QR-кода до двух часов и установка максимально возможной суммы для снятия не выше нескольких десятков тысяч рублей.

Читайте также:

MasterCard рассказала, кому чаще всего переводят деньги россияне