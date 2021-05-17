МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Долговая нагрузка граждан России выросла до рекордных значений — к началу текущего 2021 года — до 11,7%. При этом, отмечает "Российская газета", суммарная задолженность россиян, по данным Росстата, по результатам 2020 года достигла 20 триллионов рублей. Ждет ли курс рубля новое укрепление, как в нулевые

Отмечается, что не все должники исправно возвращают деньги. Этим они ухудшают свою кредитную историю.

"А, между тем, кредитный рейтинг — один из главных параметров, на основании которого банки принимают решение о выдаче или отказе в займе. Так что если история будет изрядно испорчена, то в следующий раз человек уже не сможет получить кредит", — пишет издание.

Итак, специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян рассказал "РГ", как улучшить свою кредитную историю.

"Обычно о кредитной истории люди вспоминают в ситуациях, когда очень нужны деньги, а банки отказывают в кредите, если у вас плохой рейтинг", — отметил он.

Но в этот момент уже ничего исправить нельзя. Поэтому стоит "поработать на перспективу".

Он напомнил, что кредитная история это информация за последние 10 лет:

о всех кредитах и займах,



о фактах банкротства,

невыплаченных долгах,



штрафах,

мошеннические действия

банковские ошибки



и тому подобное.



В среднем россиянам на исправление плохой кредитной истории потребуется от 15 до 30 месяцев. Эксперты рассказали, почему жилье в России никогда не подешевеет

В ситуации с банковскими ошибками или мошенничеством, когда якобы от вашего имени подавались заявки на кредит, надо обращаться в те организации, которые вносили сведения в бюро кредитных историй (БКИ) или в само бюро. И доказывать свою правоту. В каких-то ситуациях организациям достаточно будет вашего заявления, чтобы удалить сведения из БКИ, какие-то потребуют решения суда.

Несмотря на то, что это может быть достаточно нелегкий путь, решением таких вопросов надо заниматься, советует эксперт.

Если кредитная история была испорчена по вашей вине, то остается только длительно и кропотливо ее исправлять. Для этого существует несколько способов:

Кредитная карта

Если кредитная история не совсем запущенная, то человек может рассчитывать на кредитную карту. Ее получить гораздо проще, чем, например, потребительский кредит.

Это может быть карта с небольшим лимитом в 10-15 тысяч рублей. Если пользоваться ей по назначению и вовремя вносить платежи, то данные о том, что пользователь — благонадежный заемщик, поступят в кредитную историю. Рейтинг будет расти.

Карта рассрочки

Получить карту рассрочки еще проще, чем кредитную. Их можно оформить во многих крупных магазинах и выдают такие карты даже тем, у кого плохая история.

Чаще всего они имеют небольшой лимит порядка 15 тысяч рублей. Если вовремя вносить платежи по такой карте, кредитная история тоже будет улучшаться, пояснил собеседник.

Товары в кредит

Практически во всех крупных маркетах можно купить товары в кредит. Не факт, что человеку с плохой кредитной историей стоит рассчитывать на дорогие вещи, но, например, микроволновку вполне можно взять.

При своевременном внесении платежей, данные также будут поступать в БКИ: история улучшится.

Специальные банковские программы

В российских банках появились специальные программы для заемщиков, кто хочет улучшить свою кредитную историю.

Так, даже в самой плохой ситуации есть вероятность, что россиянину выдадут сначала один символический кредит (на 2-3 тысячи рублей), затем займ побольше (в 10 тысяч рублей) и так далее.

Если добросовестно все выплатить, в дальнейшем можно рассчитывать на более крупную сумму — до 50 тысяч рублей.

Открытие депозита

Если у вас низкий кредитный рейтинг, вы можете попробовать открыть депозит в банке, в котором хотите потом получить займ.

"По факту это никак не влияет на вашу историю. Но банк, видя, что у вас на счету есть деньги, может признать вас благонадежным заемщиком", — пояснил эксперт.

Закрытие небанковских долгов

Кроме кредитных обязательств, в истории отображаются небанковские долги граждан, а именно:

неоплаченные штрафы,



долги по ЖКХ,

долг по алиментам



и так далее.



Для того, чтобы улучшить рейтинг, их тоже надо погасить.