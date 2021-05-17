ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мая — ПРАЙМ. Пенсионерка в Ханты-Мансийском автономном округе отдала около 3 миллионов рублей сбережений и взятых в кредит денег неизвестным, которые убедили ее совершать "биржевые" онлайн-сделки и создавали иллюзию заработка, сообщается на сайте регионального управления МВД. Участники фондового рынка подробно рассказали о неправомерных практиках

Ведомство уточняет, что в полицию обратилась 60-летняя жительница Нижневартовска, которая увидела в соцсетях рекламу об инвестициях для пенсионеров, перешла по ссылке и оставила свои данные для обратной связи. Женщине позвонил неизвестный, который представился финансовым специалистом крупного банка и рекомендовал пенсионерке трейдера, по чьему указанию она и действовала.

Так, женщина зарегистрировалась на сайте по ссылке, предоставленной неизвестным, и перевела на QIWI-кошелек 20 тысяч рублей в качестве первого депозита, пояснили в УМВД. Под руководством трейдера она регулярно перечисляла деньги и даже получила первую прибыль в ходе "торгов" — около 1500 рублей. Это подогревало в ней интерес.

"Чтобы удержать пенсионерку "на инвестициях", аферисты переводили на счет женщины прибыль от сделок. Азарт быстрого заработка привел к тому, что вартовчанка переводила крупные суммы на счета банковских карт мошенников, используя личные сбережения, а также оформила потребительский кредит", — отметили в ведомстве. Мошенники стали чаще звонить россиянам под видом правоохранителей

Спустя время на электронную почту женщины поступило сообщение о блокировке депозитного счета и требованием пополнить счет на 1 миллион рублей. Пенсионерка перевела 400 тысяч рублей, но трейдер сообщил ей, что этой суммы недостаточно для разблокировки счета, и только тогда потерпевшая обратилась в полицию, подчеркнули в УМВД.

"Общий ущерб составил 2,9 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", — добавили в полиции.