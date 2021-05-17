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2021
https://1prime.ru/finance/20210517/833682560.html
Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в первом квартале снизилась на 12,8%
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Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в первом квартале текущего года снизилась на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 17,975 миллиарда рублей,... ПРАЙМ, 17.05.2021
отчетность, чистая прибыль, транснефть, новости, бизнес, финансы, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в первом квартале текущего года снизилась на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 17,975 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка снизилась на 5,1% и составила 228,73 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 34,3%, до 37,067 миллиарда рублей.