МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в первом квартале текущего года снизилась на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 17,975 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка снизилась на 5,1% и составила 228,73 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 34,3%, до 37,067 миллиарда рублей.