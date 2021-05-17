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"Транснефть" в первом квартале снизила вознаграждения членам правления
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Вознаграждения членам правления "Транснефти" в январе-марте 2021 года составили 129,423 миллиона рублей, снизившись на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... ПРАЙМ, 17.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Вознаграждения членам правления "Транснефти" в январе-марте 2021 года составили 129,423 миллиона рублей, снизившись на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в ежеквартальном отчете компании.
В январе-марте 2020 года вознаграждения составляли 135,931 миллиона рублей.
Заработная плата членов правления "Транснефти" за первый квартал составила 91,474 миллиона рублей, сократившись в годовом выражении на 10,1%. Размер премий вырос на 5,4% и составил 35,496 миллиона рублей. Объем льгот вырос в годовом выражении в 4,6 раза, до 2,452 миллиона рублей.
Согласно информации на сайте компании, на данный момент в состав правления "Транснефти" входят 9 человек. Это глава компании Николай Токарев, первый вице-президент Максим Гришанин и семь вице-президентов — Сергей Андронов, Лариса Каланда, Борис Король, Павел Ревель-Муроз, Вячеслав Скворцов, Рашид Шарипов и Сергей Шоцкий.