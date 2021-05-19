МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Несколько причин могли привести к запрету на оплату криптовалютами в Китае, одна из них — подготовка почвы к запуску государственной цифровой валюты, рассказал РИА Новости руководитель направления "Правовое развитие" Центра стратегических разработок (ЦСР) Максим Башкатов. Аналитики рассказали, как дёшево купить криптовалюту по частям

Котировки криптовалют в среду обвалились после распространения центробанком Китая заявления трех ассоциаций банковской и интернет-индустрии страны о том, что финансовые и платежные учреждения страны не должны принимать криптовалюты в качестве оплаты или предлагать связанные с ними услуги и продукты. В частности, биткоин падал примерно на 30% и впервые с 25 января достигал 30 тысяч долларов. К 17.23 мск его цена восстановилась до примерно 35 тысяч долларов, а падение замедлилось до 18%.

В целом такой запрет не стал неожиданностью — в 2013, 2017 и 2019 годах китайский регулятор уже принимал меры, направленные на ограничение обращения криптовалют в стране, отметил Башкатов.

"Кроме того, для актуального запрета есть несколько предпосылок. Во-первых, это инициатива по разработке и внедрению виртуальной валюты центральных банков (CBDC), о которой ранее объявил Народный банк Китая. Ограничение оборота криптовалют создаст почву для запуска "верифицированной" надежной виртуальной валюты", — продолжил эксперт.

Вдобавок, сейчас курс криптовалют нестабилен, и потому велика вероятность спекуляций на стороне "организованных" участников рынка – посредников, стартапов, запускающих ICO, и консультантов, предлагающих совершить операции с криптовалютой, добавил собеседник агентства. США ополчились на одну из крупнейших криптобирж

"На сокращение операционных рисков и нацелен запрет – дело не только в волатильности криптовалюты. Китайское право не предусматривает возможность защиты прав, возникающих на основании сделок с криптовалютой, в связи с чем пользователи цифровых активов не имеют возможности судебной защиты", — объяснил Башкатов.

По его словам, в политико-экономическом контексте ограничение рынка выгодно китайскому регулятору, так как при успешном развитии в Китае цифровых платформ и экосистем вырастет спрос на цифровые активы – и, с учетом ограничений, контролировать их будет проще. В случае с цифровыми валютами речь идёт о централизованном решении, создании валюты, стоимость которой тождественна курсу национальной — юаня. А вот в случае, например, с биткоином ценообразование зависит от спроса и совершения децентрализованных транзакций в блокчейне.