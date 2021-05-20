МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Более четверти (27%) представителей малого и среднего бизнеса (МСБ), которые привлекали в период пандемии COVID-19 дополнительные средства для своей деятельности, занимали деньги у друзей и близких. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Промсвязьбанка, ассоциации "Опора России" и агентства Magram Market Research. "Сбер" назвал три технологии будущего

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов объяснил, что к такому способу финансирования россияне стали обращаться из-за низкой доступности банковских кредитов для МСБ. "Процент малых и средних предприятий, имеющих хотя бы один действующий кредит, в России составляет всего 22 против 42% в среднем по развитым странам. То есть с доступностью капитала для МСП у нас хуже, чем в других странах", отметил он.

По данным исследования, за последний год привлекали дополнительные средства 58% малых и средних предпринимателей. Аналитики считают, что потребности МСБ в дополнительном финансировании повысила именно пандемия коронавируса. Предприниматели также прибегали к банковским кредитам для малого бизнеса (26%), льготным и беспроцентным кредитам в рамках антикризисных программ государства (18%) и кредитам в банках от имени физических лиц (9%).