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Более четверти (27%) представителей малого и среднего бизнеса (МСБ), которые привлекали в период пандемии COVID-19 дополнительные средства для своей деятельности, занимали деньги... ПРАЙМ, 20.05.2021
кредиты, пандемия, малый и средний бизнес, новости, бизнес, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Более четверти (27%) представителей малого и среднего бизнеса (МСБ), которые привлекали в период пандемии COVID-19 дополнительные средства для своей деятельности, занимали деньги у друзей и близких. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Промсвязьбанка, ассоциации "Опора России" и агентства Magram Market Research.
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов объяснил, что к такому способу финансирования россияне стали обращаться из-за низкой доступности банковских кредитов для МСБ. "Процент малых и средних предприятий, имеющих хотя бы один действующий кредит, в России составляет всего 22 против 42% в среднем по развитым странам. То есть с доступностью капитала для МСП у нас хуже, чем в других странах", отметил он.
По данным исследования, за последний год привлекали дополнительные средства 58% малых и средних предпринимателей. Аналитики считают, что потребности МСБ в дополнительном финансировании повысила именно пандемия коронавируса. Предприниматели также прибегали к банковским кредитам для малого бизнеса (26%), льготным и беспроцентным кредитам в рамках антикризисных программ государства (18%) и кредитам в банках от имени физических лиц (9%).