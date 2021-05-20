МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Количество выданных микрозаймов в РФ в апреле сократилось по сравнению с предшествовавшем месяцем на 3,4% и составило 2,15 миллиона, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Российские банки не спешат выдавать деньги до зарплаты

"По данным 3 000 микрофинансовых институтов, передающих сведения в НБКИ, в апреле 2021 года количество выданных микрозаймов, или займов "до зарплаты" (до 30 тысяч рублей), составило 2,15 миллиона единиц. По сравнению с предыдущим месяцем в апреле 2021 года количество выданных микрозаймов немного сократилось — на 3,4% (в марте 2021 года – 2,23 миллиона единиц)", — говорится в сообщении.

"В текущем году темпы роста в сегменте микрозаймов несколько замедлились. Так, в апреле по сравнению с мартом текущего года было отмечено небольшое снижение выдачи займов "до зарплаты". Вместе с тем, говорить о том, что это долгосрочный тренд, пока рано", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Сокращение выдачи микрозаймов в апреле по сравнению с предыдущим месяцем было отмечено во всех субъектах РФ. При этом самую серьезную динамику снижения количества выданных займов "до зарплаты" (среди 30 лидеров по объемам выданных кредитов этого вида) продемонстрировали Иркутская (-9,2%), Архангельская (-7,6%), Воронежская (-6,5%) и Белгородская (-5,9%) области. В Москве снижение составило 2,4%.

Наибольшее количество займов "до зарплаты" в апреле было выдано в Москве (101,8 тысячи), Московской области (92,3 тысячи), Краснодарском крае (79,2 тысячи), Свердловской области (76 тысяч) и Башкирии (70,8 тысячи).