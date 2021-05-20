МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Министерство юстиции РФ предлагает автоматически списывать долги по штрафам за нарушения ПДД со счетов россиян, сообщил замглавы ведомства Евгений Забарчук на Петербургском международном юридическом форуме. Адвокат развеял миф о новом штрафе для водителей с начала лета

По его словам, помочь усовершенствовать исполнительное производство по взысканию административных штрафов в области дорожного движения должна цифровизация этого процесса.

"В частности, предполагается проработать возможность упрощенного порядка исполнения требований о взыскании денежных средств, которые содержатся в постановлении по делу об административном правонарушении в области дорожного движения, фиксация которого была произведена работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи", — сказал Забарчук.

"Исполнять указанные требования предполагается без участия сотрудников органов принудительного исполнения за счет денежных средств, которые находятся на счетах должника в пределах установленного законодательством срока давности исполнения", — уточнил он.