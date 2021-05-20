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Власти придумали новый способ заставить граждан платить штрафы ГИБДД
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Министерство юстиции РФ предлагает автоматически списывать долги по штрафам за нарушения ПДД со счетов россиян, сообщил замглавы ведомства Евгений Забарчук на Петербургском... ПРАЙМ, 20.05.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Министерство юстиции РФ предлагает автоматически списывать долги по штрафам за нарушения ПДД со счетов россиян, сообщил замглавы ведомства Евгений Забарчук на Петербургском международном юридическом форуме.
По его словам, помочь усовершенствовать исполнительное производство по взысканию административных штрафов в области дорожного движения должна цифровизация этого процесса.
"В частности, предполагается проработать возможность упрощенного порядка исполнения требований о взыскании денежных средств, которые содержатся в постановлении по делу об административном правонарушении в области дорожного движения, фиксация которого была произведена работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи", — сказал Забарчук.
"Исполнять указанные требования предполагается без участия сотрудников органов принудительного исполнения за счет денежных средств, которые находятся на счетах должника в пределах установленного законодательством срока давности исполнения", — уточнил он.