МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Понятно, что далеко не каждому банку можно доверить свои сбережения – сначала нужно провести тщательное расследование. Изучение финансового состояния банка, мониторинг его деятельности, проверка рейтинга, информации о собственниках и руководстве — все это позволит уменьшить риски неожиданных финансовых потерь, предупреждают эксперты, опрошенные агентством "Прайм". Главное, что должно вызвать подозрение – ставка по вкладам выше ключевой ставки Банка России. "Пузырь" вот-вот лопнет: сколько можно напечатать долларов и евро

"ПЫЛЕСОСИТ" РЫНОК

Признаки того, что у банка проблемы, с годами не меняются. Это сложности с дозвоном в колл-центр, сокращение времени работы филиалов или их закрытие, задержки по выплатам вкладов или процентов по ним.

Первый признак того, что у банка не все в порядке — заманчивые предложения высоких процентов по вкладам, говорят эксперты. Уровень ставки должен примерно соответствовать среднему по рынку.

"Если банк предлагает очень выгодные условия, это значит, что ему срочно нужны деньги — у него не хватает собственных средств, и он старается как можно скорее найти их на рынке. На профессиональном сленге такой способ поиска денег называется "пылесосить рынок". Возможно, ситуация у банка наладится, и он вернет ваш вклад с обещанными процентами. Но это не точно"- отмечает член МГКА "Московская гильдия адвокатов и юристов" Кирилл Данилов.

Любое предложение по вкладам и депозитам выше ключевой ставки Банка России автоматически должно вызывать подозрения, поскольку это "ненормальные кейсы с нерыночными условиями", продолжает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

"Банки не предлагают ставок по вкладам выше ставки ЦБ — проще занять у регулятора, чем у клиентов. Соответственно, если такое предложение поступает, то оно либо акционное с последующим сокращением доходности примерно до половины ставки ЦБ, либо у банка есть проблемы, и получать деньги обратно придется через Агентство по страхованию вкладов. А это займет определенное время и нервы", — говорит он.

Если процентные ставки банка незначительно отличаются от средних по рынку, имеет смысл на сайте Центробанка посмотреть среднюю максимальную ставку top-10 банков по привлечению вкладов граждан разной срочности, советует доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

"Если ставка конкретного банка превышает среднюю максимальную ставку по вкладу определенной срочности более чем на 2% — банк рискует привлечь внимание ЦБ, размещать в нем средства не стоит", — добавляет он.

По его словам, резкий рост привлеченных средств граждан и юрлиц также может свидетельствовать о проблемах ликвидности у банка и его лихорадочных попытках срочно собрать деньги на рынке в преддверии просрочек по кредитам и возникающих в связи с этим проблем с ликвидностью.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОГОВОР

Есть другой вариант – договор может быть не на открытие вклада/депозита, а инвестиционным. То есть денежные средства переходят в управление третьей стороне – брокеру, а обещанная доходность вряд ли будет отображена в договоре.

"При претензиях по поводу отсутствия доходности банк будет отвечать, что инвестиции брокера, к сожалению, не принесли дохода, поэтому процентов нет", — указывает Кричевский.

Таким образом всегда полностью читайте договор, обращая особенно пристальное внимание на сноски и мелкий шрифт.

РЕЙТИНГ ВАЖЕН

Перед тем, как отдавать свои деньги неизвестному или малознакомому банку, посмотрите и на его рейтинг.

"Уточните, имеет ли банк оценку от международных или рейтинговых агентств. Банки с буквенным рейтингом С и D являются проблемными с точки зрения рейтинговых агентств", — поясняет Казанский.

"Если рейтинг банка низок или на несколько пунктов отличается от рейтинга известных вам банков – это повод задуматься и отказаться от вклада", — согласен Данилов.

РУКОВОДСТВО И СОБСТВЕННИКИ

Перед тем, как заключать с банком договор, имеет смысл проверить, не менялось ли у банка незадолго до этого руководство.

"Если у банка нет проблем, то одновременная смена председателя правления, полного состава правления или совета директоров, главного бухгалтера маловероятна. А вот если все руководство вдруг ушло в отставку, то это повод задуматься, а не спасаются ли руководители и топ-менеджеры в преддверии банкротства банка", — подчеркивает Данилов.

Не лишней будет и проверка информации о собственниках. Если окажется, что владелец банка в розыске и против него возбуждено уголовное дело, или ему грозит банкротство ввиду проигрыша в многомиллионном (или многомиллиардном) судебном споре, то, скорее всего, у самого банка также начнутся проблемы.

По словам адвоката, "cильный" собственник банка – это определенная гарантия его стабильности. Поэтому отдавать предпочтение следует банкам с государственным участием либо с крупными иностранными владельцами. Это неспроста. Россияне вновь ринулись забирать деньги из банков

Чтобы минимизировать свои расходы и остаться на плаву банки нередко закрывают большинство своих отделений. Если сразу несколько отделений банка закрылись, то это повод насторожиться.

По мнению доцента кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяза Алиева, очень важно также следить за новостным фоном: что говорят о банке в СМИ. "Предписания ЦБ, сокращение персонала, закрытие филиалов и отделений, текучесть кадров, судебные разбирательства, смена владельцев и т.д. — это все риски и повод для беспокойства" — считает он.

ПРОВЕРЬТЕ ОТЧЕТНОСТЬ

Самые продвинутые вкладчики смотрят финансовую отчетность банка. И правильно делают, уверен Данилов.

Так, на сайте www.banki.ru можно посмотреть динамику показателей банковской деятельности конкретного банка — активов, капитала, вкладов граждан, средств юридических лиц.

"Падение указанных показателей за квартал на 15-20% может свидетельствовать о негативных тенденциях в деятельности", — говорит Казанский.

Отчетность банков выкладывает на своем сайте и Центробанк. Из этих данных следует, выполняет ли банк установленные ЦБ нормативы.

Как правило, невыполнение нормативов ЦБ – это первый шаг к отзыву лицензии у банка и его банкротству. "Так, Центробанк обязан отозвать лицензию в случае, если достаточность капитала становится меньше 2%, или если капитал опустился ниже минимально допустимого уровня", — предупреждает Данилов.

ПОЙТИ НА РИСК

Если вы все же решились согласиться на очень привлекательные условия от малознакомого банка, то учтите два момента: вклады в данном банке должны быть застрахованы в системе страхования вкладов, которую ведет АСВ, размер вашего вклада не должен превышать 1,4 млн рублей вместе с начисленными на него процентами. "Верните деньги". Банки начали охоту за сбережениями россиян

В случае отзыва лицензии или банкротства кредитной организации, АСВ вернет вам ваш вклад вместе с процентами, но в пределах 1,4 млн рублей. Если вы хотите доверить банку большую сумму, стоит разделить ее на несколько вкладов, чтобы каждый не превышал 1,4 млн рублей, советует Данилов.

"Такая тактика сможет уберечь ваши средства в случае отзыва лицензии и последующего банкротства банка", — говорит он.

Чтобы снизить возможные риски, пользуйтесь достоверными источниками информации о надежности того или иного банка. Так, на сайте ЦБ есть список системно значимых кредитных организаций, деятельность которых регулируется указанием Банка России.

"Эти банки — важные финансовые структуры экономики, они определяют устойчивость российской банковской системы РФ. В случае, если один из банков находится в зоне риска, ЦБ окажет финансовую помощь, и риски потери денег сведутся к минимуму", — убежден Алиев.

Вся информация о том, какие банки находятся под особым вниманием ЦБ, есть на сайте регулятора и этот раздел регулярно обновляется.

"Поэтому идеальными для вкладов и хранения сбережений видятся банки из топ-20, в том числе с госучастием. Несмотря на невысокий процент, денежные средства в любом случае вернутся вкладчику в срок", — заключает Кричевский.