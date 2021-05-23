МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. У всех у нас есть внутренний голос (его можно назвать и Внутренним Критиком), который зачастую отговаривает от интересных проектов, перспективных предложений, знакомств, путешествий, да и вообще от всего нового. Только у кого-то этот голос очень тихий и не мешает принимать решения и менять что-то в своей жизни. А у кого-то голос звучит громко и "перекрикивает" и логику, и интуицию. Об этом рассказала агентству "Прайм" психотерапевт Анна Стори. Россиян предупредили о главном признаке гипноза по телефону

"Кто же не хочет быть богатым? Однако вспомните, как в прошлом году вы отказались от предложения новой работы. Условия прекрасные, зарплата намного выше теперешней, и работа интересная, вы давно хотели специализироваться именно в этой области. Но что-то вас остановило, и вы остались на надоевшей, но привычной работе", — говорит эксперт.

Бывают и успешные бизнесмены, из ничего создававшие многомиллионные компании и потом оказывавшиеся банкротами. И такая ситуация повторялась несколько раз.

По словам Стори, на вершине успеха внутренний голос сообщал им, что все их достижения — это случайность, и за чередой удач непременно последует расплата. Другим людям Внутренний Критик ежедневно сообщал, что они лишены каких бы то ни было талантов и способностей, и очень скоро все окружающие это тоже поймут.

Внутренний Критик — это наша ранняя примитивная защита — с самого рождения мы выстраиваем эту "крепость" для выживания в непростом мире взрослых. "Проблема в том, что, когда мы сами становимся взрослыми, эта устаревшая система продолжает управлять нашими действиями и сильно портить нам жизнь", — отметила психолог. На грани: как понять, что ваш банк скоро лопнет

Исходя из этого внутреннего голоса, у многих людей формируются привычки, программирующие на бедность. К ним относятся привычки жалеть себя, на всем экономить, паниковать, когда заканчиваются деньги и оценивать в них все, что возможно. Люди, впавшие в кредитную зависимость, являются рабами привычки тратить больше, чем зарабатываешь, заключила она.