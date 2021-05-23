МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. На завершающейся неделе произошло крупное падение рынка криптовалют: цена биткоина снизилась на 21%, а Ethereum подешевел почти в два раза. Это произошло из-за того, что власти Китая запретили национальным финансовым и платежным учреждениям совершать операции с криптовалютами. Также на котировки повлияли заявления и публикации генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска в Twitter о биткоине и других криптовалютах. Эксперты рассказали РБК, куда крипторынок может пойти дальше. Стало известно, кто заработал огромные суммы на падении криптовалют

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПАДЕНИЯ

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, пока рано говорить о начале восстановления крипторынка: продолжение негативной повестки способно ещё больше удешевить криптовалюты. Так, негативным импульсом может стать возможное расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в отношении Илона Маска по подозрению в манипулировании крипторынком. Бизнесмен ранее критиковал биткоин за низкую энергоэффективность и неэкологичность, а также не исключал продажу биткоинов, принадлежащих компании Tesla.

ВЕРОЯТНОСТЬ КОРРЕКЦИИ

В то же время определенную коррекцию до уровня в 45-50 тысяч долларов не исключает директор сервиса обмена криптовалют Alfacash Никита Сошников, однако, по его мнению, нового цикла роста ждать не стоит, поскольку рынок и до решения китайских властей находился в состоянии перегрева.

"Ближайшие месяцы ситуация на крипторынке останется неопределенной, биткоин будет то расти, то падать в диапазоне от 35 до 52 тысяч долларов", — прогнозирует эксперт.

Новый рост и даже обновление максимума стоимости возможно скорее в долгосрочной перспективе, и только в случае крупных позитивных событий, таких как приход на крипторынок крупного институционального инвестора, запуск торгующего биткоином биржевого фонда в США или же новый халвинг, который состоится в 2024 году.