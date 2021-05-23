Аналитик рассказал, когда биткоин снова начнет расти
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. На завершающейся неделе произошло крупное падение рынка криптовалют: цена биткоина снизилась на 21%, а Ethereum подешевел почти в два раза. Это произошло из-за того, что власти Китая запретили национальным финансовым и платежным учреждениям совершать операции с криптовалютами. Также на котировки повлияли заявления и публикации генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска в Twitter о биткоине и других криптовалютах. Эксперты рассказали РБК, куда крипторынок может пойти дальше.
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПАДЕНИЯ
По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, пока рано говорить о начале восстановления крипторынка: продолжение негативной повестки способно ещё больше удешевить криптовалюты. Так, негативным импульсом может стать возможное расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в отношении Илона Маска по подозрению в манипулировании крипторынком. Бизнесмен ранее критиковал биткоин за низкую энергоэффективность и неэкологичность, а также не исключал продажу биткоинов, принадлежащих компании Tesla.
ВЕРОЯТНОСТЬ КОРРЕКЦИИ
В то же время определенную коррекцию до уровня в 45-50 тысяч долларов не исключает директор сервиса обмена криптовалют Alfacash Никита Сошников, однако, по его мнению, нового цикла роста ждать не стоит, поскольку рынок и до решения китайских властей находился в состоянии перегрева.
"Ближайшие месяцы ситуация на крипторынке останется неопределенной, биткоин будет то расти, то падать в диапазоне от 35 до 52 тысяч долларов", — прогнозирует эксперт.
Новый рост и даже обновление максимума стоимости возможно скорее в долгосрочной перспективе, и только в случае крупных позитивных событий, таких как приход на крипторынок крупного институционального инвестора, запуск торгующего биткоином биржевого фонда в США или же новый халвинг, который состоится в 2024 году.
https://1prime.ru/finance/20210523/833734402.html