МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Уровень закредитованности россиян по итогам первого квартала 2021 года превысил 20,8 трлн рублей, а долговая нагрузка составила 11,7% от доходов жителей страны, что является историческим максимумом. Такую ситуацию Центробанк оценил как тревожную, и планирует ужесточить правила резервирования для банков, чтобы избежать перегрева рынка потребкредитования в России. Эксперты рассказали "Известиям" о мерах, которые могут помочь снизить закредитованность россиян. Четверть россиян берут кредитки по совету друзей

По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ГК «Финам» Ольги Беленькой, внимание ЦБ к рискам финансовой стабильности вполне обосновано. Сдерживанию этих рисков может способствовать переход ЦБ от мягкой ДКП к нейтральной (вслед за ключевой ставкой ожидается рост и ставок по кредитам), во-вторых, завершение либо ограничение программы льготной ипотеки, считает эксперт.

Однако шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарёв полагает, что особого эффекта меры Центробанка, направленные на сдерживание роста кредитования физлиц, всё равно не возымеют, поскольку банки всё равно в итоге выдадут кредиты всем, кому считают нужным. Как считает эксперт, лучший способ избежать кредитного пузыря — обеспечить рост доходов населения.

"Бороться с закредитованностью лучше всего, стимулируя увеличение зарплат работодателями, для чего можно предусмотреть градацию льгот и налоговых вычетов предприятиям, которые увеличивают фонд оплаты труда в расчете на одного сотрудника. Например, первая ступень льгот могла бы полагаться малым и средним предприятиям, ИП, где минимальный размер оплаты труда по ведомости составляет 2,5 МРОТ, а следующая ступень стимулов начнется с уровня зарплат в размере 5 МРОТ для более чем 80% сотрудников: государство должно с таких работодателей пылинки сдувать. Заботиться о доходах людей, мотивируя бизнес повышать сотрудникам зарплаты без существенных дополнительных издержек, а даже с инвестиционными выгодами в виде субсидий для собственного бизнеса, — более адекватный путь решения проблемы закредитованности, нежели искусственные ограничения в сфере кредитования", — уверен Пушкарёв.