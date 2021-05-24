МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Телефонные мошенники, чтобы вызвать больше доверия, специально подбирают номера, похожие на те, что используют реальные учреждения, в частности, официальные банковские колл-центры, рассказал в интервью радио Sputnik начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов. Россиян предупредили о главном признаке гипноза по телефону

Таким образом, мошенничество против потенциальной жертвы начинается еще до момента начала разговора по телефону — то есть сначала на человека действует "визуальный обман".

"Мошенники чаще всего подбирают номера, очень похожие на оригинальные телефоны, с которых звонят из банков. Это может быть московский городской номер или номер того региона, где представлен банк. Такой телефон отличается на одну цифру или цифры все те, но их меняют местами. Это делается, чтобы визуально человеку показалось, что звонит ему оригинальная организация", – отметил эксперт.

Он уточнил, что мошенники давно научились с помощью специальных компьютерных программ маскировать свой телефон под любой другой. Исключение — оригинальные номера банковских колл-центров, их нельзя повторить.

"Современные технологии не требуют регистрации номера или выкупа его у абонента. Сегодня подмена телефонных номеров для мошенников достаточно простое мероприятие. Понятно, что некоторое время назад правительство вместе с ЦБ обеспечило защиту именно оригинальных банковских номеров. Они собрали со всех официальных колл-центров их номера и обеспечили им защиту. Поэтому мошенникам и пришлось пойти по пути выбора близких, а не оригинальных номеров", – рассказал Сизов.

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