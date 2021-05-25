МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Количество кредитных карт на руках граждан по итогам апреля подобралось к рекордным 40 миллионам, а общий объем задолженности по ним второй месяц подряд держится выше 1 триллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". Четверть россиян берут кредитки по совету друзей

Так, число активных кредитных карт в апреле достигло 39,5 миллиона, что больше мартовского уровня на 1,2% и показателя годом ранее на 14%. При этом количество "пластика" растет уже шестой месяц подряд.

Одновременно увеличивается и портфель задолженности клиентов по кредитным картам: за прошлый месяц он вырос на 1,9% — до исторического максимума в 1,021 триллиона рублей. Впервые портфель превысил отметку в 1 триллион рублей в марте.

"Рост объема карт в обращении обусловлен, в первую очередь, ростом спроса на данный вид банковского кредитования, и во вторую — активностью кредиторов. Карты давно вошли в маркетинговые активности банков — это вызывает рост спроса и, как следствие, растёт число карт на руках у населения. Если ещё несколько лет назад у среднестатистического потребителя банковских услуг число карт в кошельке составляло 1-1,2, то к настоящему времени этот показатель увеличился до 1,5-1,7 карты", — прокомментировали эксперты.

Продолжили в апреле увеличиваться и "плохие" долги по кредитным картам, хотя и более медленными темпами. Так, число кредиток с просрочкой свыше 90 дней по итогам апреля выросло на 1% и достигло 2,57 миллиона, а задолженность по ним — на 1,3%, до рекордных 153,3 миллиарда рублей.

"Зачастую по картам возникает просроченная задолженность, может быть, даже более часто, чем, например, по потребительским кредитам. Вместе с тем, уровень риска по кредитным картам всё ещё находится на приемлемом для кредиторов уровне, позволяющем далее развивать это направление бизнеса, поэтому в будущем можно ожидать сохранение трендов по объемам кредитования", — пояснили аналитики.

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