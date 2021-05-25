МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Сбербанк с 25 мая снизил до 5,55% годовых ставку по программе льготной ипотеки на новостройки при первоначальном взносе от 20% и при регистрации сделки в электронном виде, сообщила пресс-служба банка. Банк России сообщил о пиковом темпе роста ипотечного кредитования

Ставка для заемщиков, выполняющих эти условия, снижена на 0,2 процентного пункта. Минимальная базовая ставка льготной ипотеки остается на уровне 6,05%, указывается в сообщении.

"Больше 90% ипотеки с господдержкой оформляется именно с использованием электронной регистрации сделки. Мы решили в очередной раз улучшить условия по продукту, снизив ставку еще ниже — до 5,55%. Мы видим спрос граждан на покупку жилья на льготных условиях. По программе "Господдержка 2020" банк выдал почти 255 тысяч кредитов на сумму 684 миллиардов рублей. Поэтому с уверенностью можно сказать, что программа субсидирования процентной ставки по ипотеке продолжает оказывать положительный эффект на рынок и поддерживать граждан, которые хотят улучшить жилищные условия", — цитирует пресс-служба замреда правления банка Кирилла Царёва.

По программе господдержки можно оформить ипотечный кредит на сумму до 12 миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 миллионов рублей — в других регионах России. Первоначальный взнос по кредиту — от 15% стоимости недвижимости. Срок кредита — до 30 лет.

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