МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Биткоин утром дорожает на 8% за сутки — до 37,9 тысячи долларов, при этом в ночь на вторник цена криптовалюты дважды приближалась к 40 тысячам долларов после твита Илона Маска об использовании возобновляемой энергии для майнинга, свидетельствуют данные торгов. Что толкает Китай сворачивать рынок криптомайнинга

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.31 мск рос в цене на 7,9% — до 37,95 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 7,4% — до 37,79 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

В ночь на вторник глава космической компании SpaceX и производителя электромобилей Tesla Илон Маск написал в своем Twitter, что обсуждал биткоин с североамериканскими майнерами. "Они согласились отчитаться о текущем и планируемом использовании возобновляемых источников энергии и просят майнеров по всему миру сделать то же самое", — сообщил Маск.

На этом фоне биткоин дважды за ночь подбирался к психологической отметке в 40 тысяч долларов, но так и не преодолел ее (максимально поднимался до 39,92 тысячи долларов). Затем цена несколько скорректировалась, но все равно показывает суточный рост.

Биткоин в последнее время показывает высокую волатильность. После достижения 14 апреля исторического максимума в 64 854 доллара биткоин опустился в цене до 57,7 тысячи уже к началу мая. А самое сильное снижение в текущем месяце пришлось на 12 и 19 мая (13% и 14,5% соответственно). Тогда Маск написал, что компания приостановила продажу своих электромобилей за биткоины, а затем Китай заявил об ограничениях для биткоина как средства оплаты. На данный момент биткоин потерял почти 42% от апрельского исторического рекорда.

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