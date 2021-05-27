МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. В России появился новый вид мошенничества с банковскими картами. Микрокредитная организация предоставила жителю Екатеринбурга займ, о котором тот не просил. Об этом написала газета "Известия". Россияне набрали рекордные долги по кредитным картам

По словам мужчины, вечером 21 мая он получил перевод на карту в размере 15 тысяч рублей. Очень скоро выяснилось, что деньги оказались микрозаймом от организации "Будьте богаты" — юридического лица, которое работает через сайт "Теремзайм", а ранее работало под брендами "РоботМани", "Кометазайм" и Mishka Money. Однако среди отзывов о ней россиянин не нашел случаев, похожих на свой.

В банке, клиентом которого является мужчина, ему сказали, что не могут вернуть перевод, и посоветовали обратиться в банк-отправитель. По официальному запросу стороннего банка финансовая организация может рассмотреть возможность возврата платежа согласно закону "О национальной платежной системе".

Юрист Александр Целых рассказал "Известиям", что в подобной ситуации не стоит бояться возможных процентов по займу. По его словам, "с человека нельзя потребовать их, если он не согласовывал условия договора займа, не оформлял и не подписывал его". "Если это все же будет происходить, то это незаконно, а потому человек вправе их не платить", — объяснил он. Россиянам рассказали, откуда мошенники берут личные данные

Директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов подчеркнул, что самое важное — не тратить полученные деньги, иначе это будет считаться согласием с предоставлением займа. "Поскольку лицо, которое отправило эти деньги, является коммерческой организацией, значит, человек, воспользовавшись этими деньгами, признает свою осведомленность", — объяснил эксперт.