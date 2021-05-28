МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф шестой год подряд признается самым богатым наследником в РФ по версии журнала Forbes, на его долю приходится 24 миллиарда долларов, сообщает издание. "Лукойл" получил в первом квартале чистую прибыль по МСФО

Журнал публикует рейтинг наследников самых богатых предпринимателей России в шестой раз. Юсуф Алекперов занимал первое место все эти годы. Для создания рейтинга журнал берет состояние миллиардера и делит его на всех признанных детей. В списке представлено 20 семей, где на каждого ребенка приходятся самые крупные суммы, не менее 3,1 миллиарда долларов, общее количество детей в этих семьях — 50.

"Самым богатым наследником (24 миллиарда долларов) снова стал Юсуф Алекперов, единственный сын крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Алекперова", — пишет Forbes. На втором месте сын и дочь основного владельца "Новатэка" и "Сибура" Леонида Михельсона (по 12,5 миллиарда долларов на каждого), на третьем — сын основного акционера УГМК Искандера Махмудова (9,7 миллиарда долларов).

У одного из участников — владельца "Северстали" Алексея Мордашова — в прошлом году родилась дочь Алена. Теперь у него семеро детей: четыре мальчика и три девочки. Несмотря на это, каждый из них в этом году "разбогател" в полтора раза по сравнению с прошлым годом — на каждого ребенка пришлось по 4,5 миллиарда долларов. Дело в том, что состояние Мордашова значительно выросло по сравнению с прошлым годом — с 18,2 миллиарда долларов до 31,4 миллиарда. СМИ назвали имя самого щедрого благотворителя

В рейтинге по сравнению с прошлым годом появились три новых участника из двух семей — дочь и сын основателя Telegram Павла Дурова (8,6 миллиарда долларов на каждого ребенка), а также сын крупнейшего акционера банка "Россия" и страховой компании "Согаз" Юрия Ковальчука (3,3 миллиарда долларов). Им уступили место дети Германа Хана и Алексея Кузьмичева, совладельцев компаний "Альфа-Групп" и Letter One.

По оценкам Forbes, на 15 апреля в России насчитывалось 123 миллиардера с совокупным состоянием 610 миллиардов долларов. Если эту сумму поделить поровну на общее количество их детей (357), все они тоже будут миллиардерами со средним результатом 1,7 миллиарда долларов.