МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Кредитование по плавающим ставкам для физлиц может быть таким же рискованным, как валютная ипотека, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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"Мы видим, что банки активно наращивают в кредитном портфеле долю кредитов по плавающим ставкам предприятиям, корпорациям — сейчас это 38% кредитного портфеля", — сказала глава регулятора, выступая на III съезде Ассоциации банков России.

По словам Набиуллиной, это вполне нормальная практика в корпоративном кредитовании, где заемщики обладают необходимой компетенцией, чтобы принять решение.

"Но в рознице ситуация другая: заемщик, соблазненный низкой ставкой, не всегда может оценить риски роста ставок, а значит, дальнейшего возможного роста платежей, долговой нагрузки, что вдвойне опасно. По сути, это может стать второй валютной ипотекой, когда люди теряют возможность обслуживать долг", — подчеркнула она.