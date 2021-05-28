2021-05-28T13:36:55+03:00
2021-05-28T13:36:55+03:00
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2021
https://1prime.ru/finance/20210528/833780985.html
Набиуллина рассказала об опасности кредитов по плавающей ставке
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Кредитование по плавающим ставкам для физлиц может быть таким же рискованным, как валютная ипотека, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы видим, что банки активно... ПРАЙМ, 28.05.2021
процентные ставки, кредиты, эльвира набиуллина, цб рф, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Кредитование по плавающим ставкам для физлиц может быть таким же рискованным, как валютная ипотека, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы видим, что банки активно наращивают в кредитном портфеле долю кредитов по плавающим ставкам предприятиям, корпорациям — сейчас это 38% кредитного портфеля", — сказала глава регулятора, выступая на III съезде Ассоциации банков России.
По словам Набиуллиной, это вполне нормальная практика в корпоративном кредитовании, где заемщики обладают необходимой компетенцией, чтобы принять решение.
"Но в рознице ситуация другая: заемщик, соблазненный низкой ставкой, не всегда может оценить риски роста ставок, а значит, дальнейшего возможного роста платежей, долговой нагрузки, что вдвойне опасно. По сути, это может стать второй валютной ипотекой, когда люди теряют возможность обслуживать долг", — подчеркнула она.