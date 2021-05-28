В ВТБ испугались административных ограничений выдачи кредитов
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. ВТБ опасается перехода от экономических методов регулирования выдачи кредитов к жестко административным, заявил глава банка Андрей Костин.
"Насчет количественных ограничений кредитов… Если говорить о розничном кредитовании, то у нас уже здесь существуют макронадбавки по ПДН и риск-вес 90% вместо рекомендуемых 75%. Нас, честно говоря, очень пугает, что мы создаем прецедент перехода от экономических методов регулирования к жестко административным. И вообще, лиха беда начало", — заявил Костин, выступая на съезде Ассоциации банков России.
"ФСИН, кстати, предложила, чтобы зэки строили БАМ. Все говорят: хорошо и зэкам, и экономике. Но как-то мурашки по коже идут, как бы этот опыт не распространился более широко по нашей стране. Может, это сравнение не совсем адекватно, но тем не менее я бы все же хотел, чтобы в своей регуляторике Центральный банк больше опирался на экономические методы, тем более что их достаточно много", — добавил он.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на съезде АРБ отметила важность принятия закона, наделяющего регулятор полномочиями по установлению прямых количественных ограничений на выдачу ссуд на фоне растущей закредитованности граждан.
https://1prime.ru/finance/20210528/833783318.html