МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. ВТБ опасается перехода от экономических методов регулирования выдачи кредитов к жестко административным, заявил глава банка Андрей Костин. Россияне стали брать сразу несколько ипотечных кредитов в день

"Насчет количественных ограничений кредитов… Если говорить о розничном кредитовании, то у нас уже здесь существуют макронадбавки по ПДН и риск-вес 90% вместо рекомендуемых 75%. Нас, честно говоря, очень пугает, что мы создаем прецедент перехода от экономических методов регулирования к жестко административным. И вообще, лиха беда начало", — заявил Костин, выступая на съезде Ассоциации банков России.

"ФСИН, кстати, предложила, чтобы зэки строили БАМ. Все говорят: хорошо и зэкам, и экономике. Но как-то мурашки по коже идут, как бы этот опыт не распространился более широко по нашей стране. Может, это сравнение не совсем адекватно, но тем не менее я бы все же хотел, чтобы в своей регуляторике Центральный банк больше опирался на экономические методы, тем более что их достаточно много", — добавил он.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на съезде АРБ отметила важность принятия закона, наделяющего регулятор полномочиями по установлению прямых количественных ограничений на выдачу ссуд на фоне растущей закредитованности граждан.