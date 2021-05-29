МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Меньше трети российских ипотечных заемщиков имеют сбережения на случай проблем с погашением кредита; примерно у 10% сбережения есть, но они не хотят тратить их на кредит, говорится в исследовании онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Юрист рассказал, когда квартиру могут забрать за долги родственников

Компания провела исследование в мае. В нем приняли участие 4500 совершеннолетних потребителей финансовых услуг по всей России.

"Всего 27% ипотечных заемщиков имеют сбережения на случай возникновения материальных проблем с погашением кредита. У порядка 10% респондентов сбережения есть, но они планируют потратить их на другие цели", — выяснили аналитики.

Около 55% опрошенных россиян планируют откладывать деньги для "подушки безопасности" в будущем, а пока не имеют такой возможности. При этом 8% респондентов не имеют сбережений и не планируют ими обзаводиться. Долги россиян по ипотеке выросли до исторического максимума

Большинство россиян (60%), имеющих отложенные средства на случай финансовых проблем с кредитом, могут платить ипотеку в течение 2-3 месяцев, 13% хватит сбережений только на месяц. При этом 21% опрошенных смогут оплачивать ипотеку полгода, а 6% — год.

Более 60% респондентов, которые не планируют использовать сбережения на ипотеку, откладывают деньги на отпуск и покупку крупной бытовой техники и электроники. Порядка 27% россиян откладывают на случай экстренного лечения, а 13% — на оплату дополнительного образования.