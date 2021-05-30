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2021
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Москвич заплатил шесть миллионов рублей алиментов ради поездки за границу
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Судебные приставы взыскали с москвича 6 миллионов рублей по алиментам после запрета на выезд за границу и ареста недвижимости и счетов, рассказали РИА Новости в пресс-службе... ПРАЙМ, 30.05.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Судебные приставы взыскали с москвича 6 миллионов рублей по алиментам после запрета на выезд за границу и ареста недвижимости и счетов, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка ФССП в преддверии Международного дня защиты детей.
Согласно данным, мужчина был обязан ежемесячно выплачивать алименты в размере одной трети от своего дохода на своих несовершеннолетних детей. Из-за отказа мужчины добровольно исполнять обязанности приставы были вынуждены возбудить исполнительное производство. Общая сумма задолженности по алиментам составила более 6 миллионов рублей.
"Судебным приставом-исполнителем применен полный комплекс мер принудительного исполнения: осуществлен арест имущества должника-гражданина, в том числе наложен арест на его банковские счета. Должник ограничен в праве на выезд за пределы страны. Также он предупрежден об административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов. Должник, совершающий рабочие поездки за пределы РФ, полностью рассчитался с задолженностью перед детьми", — сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что приставы продолжают контролировать то, насколько добросовестно мужчина выплачивает алименты.