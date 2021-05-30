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2021
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Эксперты рассказали о главных страхах ипотечных заемщиков
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Почти половина российских ипотечных заемщиков опасаются потерять работу, при этом 23% боятся заболеть на долгий срок и быть не в состоянии выплачивать кредит, говорится в... ПРАЙМ, 30.05.2021
заемщики, процентные ставки, страхование, ипотека, кредит, недвижимость, новости, бизнес, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Почти половина российских ипотечных заемщиков опасаются потерять работу, при этом 23% боятся заболеть на долгий срок и быть не в состоянии выплачивать кредит, говорится в исследовании онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Больше всего ипотечные заемщики опасаются потерять работу – порядка 46% принявших участие в исследовании жителей РФ назвали такую вероятность главной причины беспокойства. Около 23% опрошенных боятся заболеть на долгий срок: выплачиваемой на больничном зарплаты им не хватит для платежей на ипотеку и другие расходы", — отметили аналитики.
По данным экспертов, почти 22% респондентов беспокоятся из-за того, что банк может поднять процентную ставку, что отразится на размере ежемесячного платежа. Около 5% респондентов опасаются развода с созаемщиком, а 4% граждан вовсе не испытывают психологического дискомфорта, связанного с ипотечным кредитом.
При этом около 85% заемщиков оформили страхование жизни и здоровья при получении ипотечного кредита, однако лишь 18% опрошенных получили страховку от недобровольной потери работы.
Компания провела исследование в мае, в нем приняло участие 4500 совершеннолетних потребителей финансовых услуг по всей России.