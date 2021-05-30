МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Судебные приставы за четыре месяца 2021 года взыскали со злостных неплательщиков алиментов по всей России 8,9 миллиарда рублей, тем самым реализовав 72,6% исполнительных производств, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в преддверии Международного дня защиты детей. Москвич заплатил шесть миллионов рублей алиментов ради поездки за границу

"За четыре месяца 2021 года в пользу детей взыскано 8,9 миллиарда рублей. За этот период доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права детей, составила 72,6%", — ответили в ведомстве на соответствующий запрос агентства.

В ФССП добавили, что на 1 мая на исполнении у приставов находилось 787 тысяч производств о взыскании алиментов.