Сбер запустит выдачу ипотеки с помощью мобильного в 2021 году
МОСКВА, 31 мая – ПРАЙМ. Сбербанк планирует в 2021 году перевести в новый формат электронную сделку по ипотеке, предоставив возможность клиентам подтверждать свое волеизъявление с помощью смс, рассказал в интервью РИА Недвижимость вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "ДомКлик" Николай Васёв.
"В настоящее время благодаря 63-ФЗ "Об электронной подписи" электронная сделка переводится в новый формат. Уже пилотируется возможность подтвердить идентификацию клиента и его волеизъявление смс-кой и провести сделку с мобильного устройства. Технология находится в режиме эксплуатации", – сообщил он.
По словам собеседника агентства, "Сбер" надеется провести во втором квартале этого года первую такую сделку, а в третьем квартале – сделать выдачу ипотеки с помощью мобильного доступной в массовом режиме.
Он напомнил, что до 30 сентября 2020 года в связи с коронавирусными ограничениями российские банки могли выдавать ипотеку клиентам удаленно, открывая счета без личного присутствия, и тогда сотрудники Сбербанка выезжали домой к заемщикам для подписания документов.
"В период, когда количество открытых офисов Сбербанка было ограничено, мы заключили почти 200 ипотечных сделок "с доставкой на дом", – уточнил Васёв.
Полностью интервью с Николаем Васёвым читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" в 10.00 мск.
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